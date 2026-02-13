Una mujer fallece en una colisión frontal en Curtis
Dos coches chocaron frontalmente tras invadir uno de ellos el carril contrario durante una fuerte granizada
Antares Pérez
Una mujer de mediana edad ha fallecido en un accidente en Curtis. El siniestro se registró pasadas las 15.30 horas, en el kilómetro 671 de la Nacional 634.
Según informan los efectivos de emergencias, dos coches chocaron frontalmente tras invadir uno de ellos el carril contrario durante una fuerte granizada.
La conductora de uno de los vehículos falleció prácticamente al instante a consecuencia del impacto. El único ocupante del otro turismo fue evacuado en ambulancia en estado grave.
Fue un particular el que dio la alerta a la central de emergencias 112 Galicia, que desplazó a la zona al GES de Curtis, 061, bomberos y Guardia Civil.
- Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
- La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
- Nieve, tormentas y lluvias torrenciales: la borrasca Marta ya se acerca a Galicia mientras continúa el azote de Leonardo
- Galicia comienza la semana con lluvias: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?
- Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
- Cada hora se compran tres viviendas en Galicia y una de ellas se paga a tocateja
- Vendedores ambulantes bajo el temporal: 'Es injusto pagar el puesto sin poder trabajar
- Camioneros gallegos atrapados por 'Ingrid' piden flexibilidad para no perder el certificado CAP: 'No es de recibo repetir todo el curso