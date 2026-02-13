Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

Padín y Nores se acercan al banquillo: el juez Moreno propone juzgarlos por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave en el naufragio del Pitanxo

La Audiencia Nacional ha dictado auto previo a la apertura de juicio oral

Incluye también un delito contra los derechos de los trabajadores

Tripulación del «Pitanxo» en cubierta en una marea anterior al naufragio

Tripulación del «Pitanxo» en cubierta en una marea anterior al naufragio / Cedida

Lara Graña

Vigo

Veintiún delitos de homicidio por imprudencia grave. El juez instructor del caso Pitanxo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto ya llevar a juicio al capitán del buque, Juan Enrique Padín, y a dos directivos de Pesquerías Nores Marín, por el naufragio en el que perecieron 21 de los 24 tripulantes que iban a bordo del pesquero en la noche del 15 de febrero de 2022.

Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial, el magistrado también ha propuesto que respondan en juicio por un delito contra los derechos de los trabajadores. Como responsable civil subsidiario, el instructor señala a la mercantil Pesquerías Nores Marín S.L. y a la entidad aseguradora (British Marine) como responsable civil directo. En esta resolución, Moreno ha tomado como referencia el último escrito del Ministerio Público y ha aludido a la sobrecarga del buque, la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo, en lugar de tomar otras posibles alternativas más seguras. «Cuando dio la orden de abandonar el buque, las posibilidades de salvarse eran muy reducidas», dice el documento.

Noticias relacionadas

El auto de pase a procedimiento abreviado hace referencia, de igual modo, a que el arrastrero no estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo, como desveló la investigación de FARO, y que sus tripulantes no tenían formación sobre los riesgos de hipotermia. El auto también hace referencia a que las condiciones físicas de los tripulantes no eran las mejores, ya que el capitán había informado telefónicamente que al menos ocho de ellos estaban contagiados por Covid 19. El órgano judicial da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para presentar su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
  2. La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
  3. Nieve, tormentas y lluvias torrenciales: la borrasca Marta ya se acerca a Galicia mientras continúa el azote de Leonardo
  4. Galicia comienza la semana con lluvias: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?
  5. Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
  6. Cada hora se compran tres viviendas en Galicia y una de ellas se paga a tocateja
  7. Vendedores ambulantes bajo el temporal: 'Es injusto pagar el puesto sin poder trabajar
  8. Camioneros gallegos atrapados por 'Ingrid' piden flexibilidad para no perder el certificado CAP: 'No es de recibo repetir todo el curso

Crónica de una semana para el olvido en los trenes gallegos: cortes, huelgas, retrasos y silencios

Crónica de una semana para el olvido en los trenes gallegos: cortes, huelgas, retrasos y silencios

La lluvia que cayó este 2026 en Galicia daría para abastecer la comunidad durante más de cien años

La lluvia que cayó este 2026 en Galicia daría para abastecer la comunidad durante más de cien años

Una mujer fallece en una colisión frontal en Curtis

Una mujer fallece en una colisión frontal en Curtis

Sanidade eleva a 14 las personas infectadas por la viruela del mono en Galicia

Sanidade eleva a 14 las personas infectadas por la viruela del mono en Galicia

Proponen juzgar al capitán del Villa de Pitanxo y a dos directivos de Nores por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave

Proponen juzgar al capitán del Villa de Pitanxo y a dos directivos de Nores por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave

Continúa «la caza del 'Itoitz'»: Salvamento Marítimo prevé enviar un avión mañana para comprobar su hundimiento

Continúa «la caza del 'Itoitz'»: Salvamento Marítimo prevé enviar un avión mañana para comprobar su hundimiento

Viernes de gran inestabilidad: Oriana impacta en Galicia con alerta por lluvias, frío y vientos próximos a 100 km/h

Viernes de gran inestabilidad: Oriana impacta en Galicia con alerta por lluvias, frío y vientos próximos a 100 km/h

La inmigración contra la despoblación: Galicia sigue aumentando su número de habitantes con cifras récord gracias a los extranjeros

La inmigración contra la despoblación: Galicia sigue aumentando su número de habitantes con cifras récord gracias a los extranjeros
Tracking Pixel Contents