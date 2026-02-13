Sanidade eleva a 14 las personas infectadas por la viruela del mono en Galicia
Una docena de casos se sitúan en la provincia de A Coruña, mientras que los otros dos, en la de Pontevedra
La mayoría se han transmitido por vía sexual
Ya hay 14 casos de la enfermedad Mpox, conocida como viruela del mono, en Galicia, según anunció en la tarde de este viernes la Dirección Xeral de Saúde Pública. Tal y como notifica Sanidade, todos los enfermos son hombres de entre 27 y 65 años.
Doce de los casos, además, se registran en la provincia de A Coruña, y los otros dos restantes, en la de Pontevedra. En una docena de ellos «se identificó el mecanismo de transmisión sexual» y en un par «no se pudo determinar».
Todos los pacientes registraron síntomas y uno de ellos tuvo que ser hospitalizado, según Sanidade. Además, dos de los enfermos ya estaban vacunados antes de infectarse.
Desde Sanidade recuerdan que el «riesgo» en Galicia «sigue siendo muy bajo», pero insisten en «seguir unas recomendaciones básicas de prevención y actuación en el caso de presentar síntomas compatibles con Mpox o de haber tenido contacto con una persona diagnosticada», tal y como explica el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
«Si una persona presenta síntomas compatibles, como fiebre, malestar, ganglios inflamados o lesiones en la piel (especialmente vesículas o pústulas), se recomienda evitar el contacto estrecho con otras personas». Se recomienda cubrir las lesiones cutáneas y extremar la higiene, sobre todo de las manos. En caso de tener síntomas respiratorios, «se debe utilizar mascarilla».
