Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

Viernes de gran inestabilidad en Galicia: llega una masa de aire polar marítima

Hoy se esperan intervalos nubosos, con chubascos que irán entrando desde el noroeste, localmente tormentosos y que pueden ir acompañados de granizo

Vista general de la Torre da Pena y del agua acumulada tras las lluvias caídas en las últimas jornadas en Xinzo de Limia (Ourense),

Vista general de la Torre da Pena y del agua acumulada tras las lluvias caídas en las últimas jornadas en Xinzo de Limia (Ourense), / EFE

El Correo Gallego

Santiago de Compostela

Galicia afronta un viernes de inestabilidad atmosférica, situación a la que hay que añadir la entrada de una masa de aire polar marítima, según advierte el pronóstico de MeteoGalicia. Estamos bajo la influencia de una nueva borrasca, Oriana, por lo que hoy se esperan intervalos nubosos, con chubascos que irán entrando desde el noroeste, localmente tormentosos y que pueden ir acompañados de granizo.

La cota de nieve seguirá bajando progresivamente de 1.200 metros por la mañana a 800 por la noche, mientras que las temperaturas sufrirán un ligero descenso -8ºC de mínima y 11ºC de máxima en Santiago- y los vientos soplarán del noroeste, moderados con intervalos fuertes en tierra y rachas muy fuertes en las montañas y en el mar.

Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso naranja por temporal costero en todo el litoral gallego, amarillo por lluvia en zonas de las provincias de A Coruña y Pontevedra y amarillo por nieve en las montañas de Lugo y Ourense.

El fin de semana

El fin de semana, Galicia se situará en una situación transitoria bajo la influencia de altas presiones. El sábado habrá algún chubasco a primera hora, pero por la tarde dominará el tiempo seco con claros amplios. El viento será moderado, girando al suroeste al final del día.

Una pareja observa las olas en Muxía este miércoles

Una pareja observa las olas en Muxía este miércoles / EFE

Las previsiones apuntan a un domingo de situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del sudoeste, con un ambiente muy húmedo. Con esto, tendremos cielos grises con precipitaciones débiles más probables en la franja atlántica y en zonas altas. Por la noche las lluvias se extenderán a todo el territorio. Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso. Los vientos soplarán del sudoeste, moderados en general, fuertes en el litoral norte y noroeste.

Noticias relacionadas

Ya en la entrada de la próxima semana, MeteoGalicia augura una alta probabilidad de precipitaciones en la mitad oeste y más baja en Lugo y Ourense y un descenso progresivo de las temperaturas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
  2. La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
  3. Nieve, tormentas y lluvias torrenciales: la borrasca Marta ya se acerca a Galicia mientras continúa el azote de Leonardo
  4. Galicia comienza la semana con lluvias: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?
  5. Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
  6. Cada hora se compran tres viviendas en Galicia y una de ellas se paga a tocateja
  7. Vendedores ambulantes bajo el temporal: 'Es injusto pagar el puesto sin poder trabajar
  8. Camioneros gallegos atrapados por 'Ingrid' piden flexibilidad para no perder el certificado CAP: 'No es de recibo repetir todo el curso

Viernes de gran inestabilidad en Galicia: llega una masa de aire polar marítima

Viernes de gran inestabilidad en Galicia: llega una masa de aire polar marítima

La inmigración contra la despoblación: Galicia sigue aumentando su número de habitantes con cifras récord gracias a los extranjeros

La inmigración contra la despoblación: Galicia sigue aumentando su número de habitantes con cifras récord gracias a los extranjeros

El Eje Atlántico y la costa concentran el crecimiento de la vivienda nueva

El Eje Atlántico y la costa concentran el crecimiento de la vivienda nueva

Una exconcejala de Láncara se enfrenta a 2 años de prisión por estafar a un constructor y a un mecánico

Una exconcejala de Láncara se enfrenta a 2 años de prisión por estafar a un constructor y a un mecánico

Morre o escritor e académico Xesús Alonso Montero aos 97 anos

Morre o escritor e académico Xesús Alonso Montero aos 97 anos

Protesta ante la cárcel de Teixeiro tras la grave lesión de un funcionario

Protesta ante la cárcel de Teixeiro tras la grave lesión de un funcionario

Médicos y sindicatos alertan a Sanidade: la reforma integral de Primaria será «limitada» si no trae más plantillas

Médicos y sindicatos alertan a Sanidade: la reforma integral de Primaria será «limitada» si no trae más plantillas

Las administraciones se dejan en obra pública casi 4,5 millones cada día en Galicia: un 10% más en un año

Las administraciones se dejan en obra pública casi 4,5 millones cada día en Galicia: un 10% más en un año
Tracking Pixel Contents