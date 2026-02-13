Viernes de gran inestabilidad en Galicia: llega una masa de aire polar marítima

Galicia afronta un viernes de inestabilidad atmosférica, situación a la que hay que añadir la entrada de una masa de aire polar marítima, según advierte el pronóstico de MeteoGalicia. Estamos bajo la influencia de una nueva borrasca, Oriana, por lo que hoy se esperan intervalos nubosos, con chubascos que irán entrando desde el noroeste, localmente tormentosos y que pueden ir acompañados de granizo.

La cota de nieve seguirá bajando progresivamente de 1.200 metros por la mañana a 800 por la noche, mientras que las temperaturas sufrirán un ligero descenso -8ºC de mínima y 11ºC de máxima en Santiago- y los vientos soplarán del noroeste, moderados con intervalos fuertes en tierra y rachas muy fuertes en las montañas y en el mar.

Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso naranja por temporal costero en todo el litoral gallego, amarillo por lluvia en zonas de las provincias de A Coruña y Pontevedra y amarillo por nieve en las montañas de Lugo y Ourense.

El fin de semana

El fin de semana, Galicia se situará en una situación transitoria bajo la influencia de altas presiones. El sábado habrá algún chubasco a primera hora, pero por la tarde dominará el tiempo seco con claros amplios. El viento será moderado, girando al suroeste al final del día.

Una pareja observa las olas en Muxía este miércoles / EFE

Las previsiones apuntan a un domingo de situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del sudoeste, con un ambiente muy húmedo. Con esto, tendremos cielos grises con precipitaciones débiles más probables en la franja atlántica y en zonas altas. Por la noche las lluvias se extenderán a todo el territorio. Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso. Los vientos soplarán del sudoeste, moderados en general, fuertes en el litoral norte y noroeste.

Ya en la entrada de la próxima semana, MeteoGalicia augura una alta probabilidad de precipitaciones en la mitad oeste y más baja en Lugo y Ourense y un descenso progresivo de las temperaturas.