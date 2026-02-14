Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abierto el plazo de inscripción para cerca de 700 plazas en formación en idiomas para la juventud

Los cursos de inglés, con dos ediciones y 40 plazas cada una, se impartirán en modalidad de telepresencia, mientras que los de portugués serán online y con mayor duración

Las personas interesadas, de entre 18 y 30 años, pueden inscribirse hasta el próximo viernes, 20 de febrero

Alumnos en una clase de idiomas

Alumnos en una clase de idiomas / Douglas Edric Stanley

El Correo Gallego

Cerca de 700 jóvenes de entre 18 y 30 años podrán acceder este año a cursos de inglés y de portugués orientados al ámbito laboral, según ha informado la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. La oferta formativa incluye niveles básico e intermedio de inglés laboral, así como tres niveles de portugués, en el marco del programa ‘Desafíos Jovens’, una iniciativa transfronteriza de la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal orientada a impulsar la inserción laboral desde la inclusividad y la perspectiva de género, con especial atención a la juventud y a las mujeres del medio rural.

En el caso del inglés, se desarrollarán dos ediciones, cada una con 40 plazas repartidas entre los dos niveles. La formación contempla tutorías, seguimiento individualizado y evaluación continua, y está diseñada para reforzar las competencias profesionales y la movilidad laboral de jóvenes residentes tanto en Galicia como en Portugal.

La primera edición tendrá lugar del 3 de marzo al 19 de mayo, mientras que la segunda se celebrará entre el 1 de septiembre y el 24 de noviembre. Ambas contarán con una duración de 20 horas y se impartirán en modalidad de telepresencia mediante sesiones virtuales.

Por su parte, los cursos de portugués se ofrecerán en modalidad de teleformación en los niveles A1/A2, B1 y B2, con 200 plazas en cada uno. Se desarrollarán del 2 de marzo al 15 de mayo y tendrán una duración total de 80 horas.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud a través del formulario electrónico disponible en el Portal de Xuventude hasta el viernes 20 de febrero. La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción y las personas seleccionadas recibirán la confirmación por correo electrónico.

Una tregua en la lluvia: tarde de tiempo seco antes de un nuevo frente

