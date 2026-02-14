Abierto el plazo de inscripción para cerca de 700 plazas en formación en idiomas para la juventud

Cerca de 700 jóvenes de entre 18 y 30 años podrán acceder este año a cursos de inglés y de portugués orientados al ámbito laboral, según ha informado la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. La oferta formativa incluye niveles básico e intermedio de inglés laboral, así como tres niveles de portugués, en el marco del programa ‘Desafíos Jovens’, una iniciativa transfronteriza de la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal orientada a impulsar la inserción laboral desde la inclusividad y la perspectiva de género, con especial atención a la juventud y a las mujeres del medio rural.

En el caso del inglés, se desarrollarán dos ediciones, cada una con 40 plazas repartidas entre los dos niveles. La formación contempla tutorías, seguimiento individualizado y evaluación continua, y está diseñada para reforzar las competencias profesionales y la movilidad laboral de jóvenes residentes tanto en Galicia como en Portugal.

La primera edición tendrá lugar del 3 de marzo al 19 de mayo, mientras que la segunda se celebrará entre el 1 de septiembre y el 24 de noviembre. Ambas contarán con una duración de 20 horas y se impartirán en modalidad de telepresencia mediante sesiones virtuales.

Por su parte, los cursos de portugués se ofrecerán en modalidad de teleformación en los niveles A1/A2, B1 y B2, con 200 plazas en cada uno. Se desarrollarán del 2 de marzo al 15 de mayo y tendrán una duración total de 80 horas.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud a través del formulario electrónico disponible en el Portal de Xuventude hasta el viernes 20 de febrero. La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción y las personas seleccionadas recibirán la confirmación por correo electrónico.