Juzgan a una agente bancaria de Monterroso (Lugo) por estafar 250.000 euros a sus familiares

Entre 2012 y 2019 defraudó a su sobrina, a una prima, al marido de su tía y a una pariente de su pareja

Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo / ECG

La Audiencia Provincial de Lugo juzgará el próximo jueves, día 19, a una agente bancaria de la localidad lucense de Monterroso que estafó casi 250.000 euros a distintos familiares. Lo hizo a través de retiradas fraudulentas y contratación de préstamos y seguros.

Según el Ministerio Público, la procesada, valiéndose de su condición de agente bancaria, realizó actuaciones con los activos y depósitos bancarios de varios familiares, y contrató productos financieros, sin que estos fueran conocedores. Así lo recoge el escrito fiscal, que sitúa los hechos delictivos entre 2012 y 2019 y apunta que los afectados son una sobrina de la mujer, el marido de su tía, una prima suya y otra de su pareja.

En concreto, realizó disposiciones no autorizadas de dinero, cargos en tarjetas, préstamos, contratación de seguros y manipulación de contratos y documentos bancarios.

A través de estas operaciones, se hizo con más de 248.000 euros, que Fiscalía reclama que le devuelva a los perjudicados en concepto de responsabilidad civil. También pide para ella 10 años de prisión por un delito de estafa agravada y otro de apropiación indebida agravada.

