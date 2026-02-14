Juzgan a una agente bancaria de Monterroso (Lugo) por estafar 250.000 euros a sus familiares
Entre 2012 y 2019 defraudó a su sobrina, a una prima, al marido de su tía y a una pariente de su pareja
Agencias
La Audiencia Provincial de Lugo juzgará el próximo jueves, día 19, a una agente bancaria de la localidad lucense de Monterroso que estafó casi 250.000 euros a distintos familiares. Lo hizo a través de retiradas fraudulentas y contratación de préstamos y seguros.
Según el Ministerio Público, la procesada, valiéndose de su condición de agente bancaria, realizó actuaciones con los activos y depósitos bancarios de varios familiares, y contrató productos financieros, sin que estos fueran conocedores. Así lo recoge el escrito fiscal, que sitúa los hechos delictivos entre 2012 y 2019 y apunta que los afectados son una sobrina de la mujer, el marido de su tía, una prima suya y otra de su pareja.
En concreto, realizó disposiciones no autorizadas de dinero, cargos en tarjetas, préstamos, contratación de seguros y manipulación de contratos y documentos bancarios.
A través de estas operaciones, se hizo con más de 248.000 euros, que Fiscalía reclama que le devuelva a los perjudicados en concepto de responsabilidad civil. También pide para ella 10 años de prisión por un delito de estafa agravada y otro de apropiación indebida agravada.
- Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
- La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
- La pensión alcanza, pero no sobra: «Un matrimonio de 70 años en Galicia no puede vivir con 900 euros al mes»
- Galicia comienza la semana con lluvias: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?
- Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
- Cada hora se compran tres viviendas en Galicia y una de ellas se paga a tocateja
- Vendedores ambulantes bajo el temporal: 'Es injusto pagar el puesto sin poder trabajar
- Viernes de gran inestabilidad en Galicia: llega una masa de aire polar marítima