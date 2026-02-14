Una tregua en la lluvia: tarde de tiempo seco antes de un nuevo frente

Por fin una breve tregua en medio del carrusel de borrascas. Galicia quedará este sábado transitoriamente en la influencia de las altas presiones que entran en forma de cuña por el sudoeste. La predicción de MeteoGalicia refleja algunos chubascos a primera hora, más probables al norte, mientras que la tarde será de tiempo seco con apertura de grandes claros. Por la noche irá entrando un frente cálido, por lo que habrá cielos cubiertos, con posibilidad de lloviznas en la mitad oeste.

Hay aviso naranja por oleaje en el noroeste de la costa coruñesa, Costa da Morte y Mariña lucense, con olas de 5 a 6 metros hasta las 12 horas, cuando el aviso baja a amarillo. La cota de nieve en las primeras horas estará alrededor de los 800 metros. Las temperaturas sufrirán un descenso, que se notará especialmente en las mínimas (6 °C en Santiago, 11 °C de máxima), y el viento soplará del norte con fuerza moderada e irá girando hacia el sudoeste hacia la noche.

Las previsiones apuntan a un domingo de situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del sudoeste, con un ambiente muy húmedo. Con esto, tendremos cielos grises con precipitaciones débiles más probables en la franja atlántica y en zonas altas. Por la noche las lluvias se extenderán a todo el territorio. Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso. Los vientos soplarán del sudoeste, moderados en general, fuertes en el litoral norte y noroeste.

¿Cuándo llegará el anticiclón?

Y ante la pregunta del millón -¿Cuándo llegará el anticiclón para quedarse?- las previsiones a medio plazo no son optimistas. Parece claro que, al menos durante la primera mitad de la próxima semana, la inestabilidad será la tónica predominante, con vientos del suroeste, humedad y lluvias. MeteoGalicia augura una entrada en la nueva semana con alta probabilidad de precipitaciones en la mitad oeste y más baja en Lugo y Ourense y un descenso progresivo de las temperaturas.

En la jornada del miércoles esperamos la llegada de una nueva borrasca que traerá instabilidad, viento y lluvias bastante generalizadas en toda Galicia. El jueves bajarán las temperaturas y viviremos otra jornada de chubascos. A partir del viernes las altas presiones predominarían, por lo que en los últimos tres días de la semana esperamos un tiempo seco con las temperaturas en ascenso.