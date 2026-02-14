Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impagos en los CSCVertidos SarEmilio NavazaElecciones USC
instagram

¿Cuándo llegará el anticiclón?

Una tregua en la lluvia: tarde de tiempo seco antes de un nuevo frente

La tarde será de tiempo seco con apertura de grandes claros. Por la noche irá entrando un frente cálido, por lo que habrá cielos cubiertos, con posibilidad de lloviznas en la mitad oeste

Santiago ha vuelto a registrar este sábado una jornada de abundantes lluvias

Santiago ha vuelto a registrar este sábado una jornada de abundantes lluvias / Antonio Hernández

Á.M.

Por fin una breve tregua en medio del carrusel de borrascas. Galicia quedará este sábado transitoriamente en la influencia de las altas presiones que entran en forma de cuña por el sudoeste. La predicción de MeteoGalicia refleja algunos chubascos a primera hora, más probables al norte, mientras que la tarde será de tiempo seco con apertura de grandes claros. Por la noche irá entrando un frente cálido, por lo que habrá cielos cubiertos, con posibilidad de lloviznas en la mitad oeste.

Hay aviso naranja por oleaje en el noroeste de la costa coruñesa, Costa da Morte y Mariña lucense, con olas de 5 a 6 metros hasta las 12 horas, cuando el aviso baja a amarillo. La cota de nieve en las primeras horas estará alrededor de los 800 metros. Las temperaturas sufrirán un descenso, que se notará especialmente en las mínimas (6 °C en Santiago, 11 °C de máxima), y el viento soplará del norte con fuerza moderada e irá girando hacia el sudoeste hacia la noche.

Las previsiones apuntan a un domingo de situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del sudoeste, con un ambiente muy húmedo. Con esto, tendremos cielos grises con precipitaciones débiles más probables en la franja atlántica y en zonas altas. Por la noche las lluvias se extenderán a todo el territorio. Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso. Los vientos soplarán del sudoeste, moderados en general, fuertes en el litoral norte y noroeste.

¿Cuándo llegará el anticiclón?

Y ante la pregunta del millón -¿Cuándo llegará el anticiclón para quedarse?- las previsiones a medio plazo no son optimistas. Parece claro que, al menos durante la primera mitad de la próxima semana, la inestabilidad será la tónica predominante, con vientos del suroeste, humedad y lluvias. MeteoGalicia augura una entrada en la nueva semana con alta probabilidad de precipitaciones en la mitad oeste y más baja en Lugo y Ourense y un descenso progresivo de las temperaturas.

Noticias relacionadas y más

En la jornada del miércoles esperamos la llegada de una nueva borrasca que traerá instabilidad, viento y lluvias bastante generalizadas en toda Galicia. El jueves bajarán las temperaturas y viviremos otra jornada de chubascos. A partir del viernes las altas presiones predominarían, por lo que en los últimos tres días de la semana esperamos un tiempo seco con las temperaturas en ascenso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
  2. La borrasca Marta llega a Galicia para golpearla con más nieve, viento y un mar embravecido
  3. La pensión alcanza, pero no sobra: «Un matrimonio de 70 años en Galicia no puede vivir con 900 euros al mes»
  4. Galicia comienza la semana con lluvias: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?
  5. Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
  6. Cada hora se compran tres viviendas en Galicia y una de ellas se paga a tocateja
  7. Vendedores ambulantes bajo el temporal: 'Es injusto pagar el puesto sin poder trabajar
  8. Viernes de gran inestabilidad en Galicia: llega una masa de aire polar marítima

Auto del juez Moreno: Padín y los Nores arrebataron toda opción de supervivencia a los tripulantes del «Villa de Pitanxo»

Auto del juez Moreno: Padín y los Nores arrebataron toda opción de supervivencia a los tripulantes del «Villa de Pitanxo»

Una tregua en la lluvia: tarde de tiempo seco antes de un nuevo frente

Más allá del castigo: Galicia apuesta por restaurar los vínculos sociales en la escuela para frenar el 'bullying'

Más allá del castigo: Galicia apuesta por restaurar los vínculos sociales en la escuela para frenar el 'bullying'

Los gallegos plantan cada día unas 4.500 consultas médicas, más de un millón en 2025

Los gallegos plantan cada día unas 4.500 consultas médicas, más de un millón en 2025

Amor, propiedades y Galicia: más de la mitad de los gallegos recién casados separaron sus bienes en 2024

Amor, propiedades y Galicia: más de la mitad de los gallegos recién casados separaron sus bienes en 2024

La lluvia que cayó este 2026 en Galicia daría para abastecer la comunidad durante más de cien años

La lluvia que cayó este 2026 en Galicia daría para abastecer la comunidad durante más de cien años

Fallece el periodista deportivo Emilio Navaza, uno de los grandes cronistas de la era moderna

Fallece el periodista deportivo Emilio Navaza, uno de los grandes cronistas de la era moderna

Crónica de una semana para el olvido en los trenes gallegos: cortes, huelgas, retrasos y silencios

Crónica de una semana para el olvido en los trenes gallegos: cortes, huelgas, retrasos y silencios
Tracking Pixel Contents