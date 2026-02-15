Galicia registra un empate técnico entre "sisis" y "ninis" con un 11% en cada grupo

El alumnado gallego se pasa 15 años de media en el sistema educativo desde que inician su periplo en Primaria. Están en el podio de los que más tiempo viven encadenados al pupitre. Sin embargo, no todos aguantan la carrera o la superan con éxito. Conseguir que los jóvenes que en su momento plantaron los estudios —algunos seducidos por salidas laborales rápidas— vuelvan al sistema es una de las metas que se ha propuesto la Xunta para los próximos años, sobre todo a través de FP.

Pero no todos los que en su momento colgaron lápices y cuadernos trabajan. Hay un grupo de gallegos de 15 a 29 años, en torno a 40.000, que no están ocupados y que tampoco se forman a pesar de que desde la Administración y otras instituciones educativas suelen repetir que la formación incide en la inserción y en las condiciones laborales. Son los conocidos popularmente como "ninis". Pero la actitud contraria existe y Galicia cuenta, igualmente, con 40.000 "sisis", que compatibilizan estudios y empleo.

El Ministerio de Educación acaba de difundir las estadísticas relacionadas con las variables educativas extraídas de la Encuesta de Población Activa (EPA), que muestran un empate técnico entre esas dos posturas, solo separadas por siete centésimas: un 11 por ciento de los chicos y chicas de Galicia son "sisis", frente al 11,07 por ciento de "ninis". El acercamiento se produce después de que los "sisis" retrocediesen ligeramente en el último año y los "ninis" se estancasen, aunque desde la Consellería de Educación se está impulsando el plan FPGal 360, que busca reconducir al sistema a quienes abandonaron los estudios.

La incidencia del nivel formativo

Pero esos jóvenes que no estudian ni trabajan ni están formándose no conforman un bloque monolítico. La estadística de la EPA permite medir la incidencia del fenómeno según hayan abandonado o no de forma prematura los estudios, un fenómeno que la Administración autonómica busca combatir, además de diversificando la oferta de FP, con iniciativas como EdugalIA, que busca atajar el abandono prematuro desde el big data y la inteligencia artificial.

Es precisamente entre los chavales que han plantado antes el sistema educativo donde es más fácil tropezarse con "ninis". La proporción de jóvenes gallegos desempleados sin titulación superior a la ESO que no reciben ninguna instrucción asciende al 14,58%, frente al 13,28% de un año antes, un 9,7 por ciento más. Entre quienes sí han continuado con una FP de grado básico o medio, un Bachillerato o que incluso han culminado estudios superiores, el peso de los que ni estudian ni trabajan se reduce al 8,98%, desde el 9,85% de 2024.

Recortar la tasa de “nini” a menos del 9 por ciento en el horizonte de 2030 es una de las metas establecidas en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y en ese grupo más formado el objetivo se cumpliría. Lo mismo parece a punto de suceder en las chicas: entre ellas las "ninis" suponen el 9,29 por ciento de adultas jóvenes, la cifra más baja registrada en Galicia al menos desde 2002, hasta donde permiten retrotraerse los datos de Educación. Hay que tener en cuenta que las mujeres plantan los estudios mucho menos que sus compañeros de pupitre.

Avances

Con todo, retomando la cifra de "ninis" global, el propósito establecido por la UE está más cerca que hace diez años. En la última década, Galicia ha logrado rebajar el porcentaje de chicos y chicas fuera del mercado laboral y de la oferta académica, reglada o no, alrededor de un 30%. Pero la regla es estudiar, bien sea en exclusiva o compaginándolo con un trabajo. Así lo hace un 62,1 por ciento de jóvenes, mientras un 28,7% solo trabaja, la cifra más alta desde 2017.

El Ministerio ofrece también datos de los «ninis» desde los 16 a los 34 años, pero de ámbito estatal. En ese caso, la cifra sería del 11,35%. Se reitera el desfase entre más formados y menos formados: 9,3 por ciento frente a 15,6%.

Por otra parte, en comparación con otras comunidades, Galicia ocupa el cuarto puesto por la cola en jóvenes que combinan formación y empleo y es séptima por el final en "ninis".