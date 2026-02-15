Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte

Por fin algo de luz al final del túnel de borrascas. Cierto es que Galicia empezará la semana otra vez bajo un nuevo frente y lluvias persistentes, pero la buena noticia es que las previsiones apuntan a un cambio de patrón el viernes y un fin de semana marcado por el anticiclón y el tiempo seco.

La comunidad estará este lunes bajo la influencia de otro frente frío, que pasará por el norte en la primera mitad del día y traerá cielos cubiertos y lluvias, más intensas y persistentes durante la mañana, según la previsión de MeteoGalicia. En el interior de A Coruña hay aviso amarillo hasta la tarde por acumulaciones de lluvia superiores a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en las comarcas del Eume y Betanzos.

También en A Coruña hay aviso amarillo en el mar por viento del sudoeste que alcanzará intervalos de fuerza 7 en las primeras horas del día, al igual que en la Montaña de Ourense por rachas superiores a los 80 kilómetros hora. Además, hay aviso amarillo por oleaje, con olas de más de 4 metros en el noroeste de A Coruña, Costa da Morte, Mariña lucense y Rías Baixas. El viento soplará de componente oeste moderado, con intervalos fuertes en el litoral norte y zonas altas del interior. Mientras, las temperaturas ascenderán, sobre todo las mínimas (12 °C en Santiago, 13 °C de máxima).

Unos días de lluvia antes del anticiclón

En la primera mitad de la semana, el tiempo estará marcado por las precipitaciones intermitentes, sobre todo en la fachada atlántica, y una nubosidad abundante. En la costa se esperan máximas en torno a 14–16 ºC y mínimas de 9–13 ºC, con viento y episodios de lluvia. En Santiago, las máximas rondarán 12–14 ºC y las temperaturas mínimas tenderán a bajar a medida que se retire la humedad.

En la jornada del miércoles esperamos la llegada de una nueva borrasca que traerá inestabilidad, viento y lluvias bastante generalizadas en toda Galicia, intensas durante la primera mitad del día y más intermitentes por la tarde. La cota de nieve descenderá a los 1.000 metros a última hora.

El jueves, con la comunidad aún bajo los efectos de las bajas presiones atlánticas, habrá chubascos y sensación de frío, especialmente en la primera mitad del día. Después, por fin llegará el cambio. A partir del viernes las altas presiones se moverán hacia el norte, trayendo mucha estabilidad y aire cálido procedente del sur. Por ello, se espera tiempo seco, muy soleado por momentos y con un notable ascenso de las temperaturas.