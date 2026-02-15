Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan TambreAmesEl ClunyEntroidoObra
instagram

CAMBIO EN EL TIEMPO

Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte

La comunidad estará este lunes bajo la influencia de un frente frío, que traerá lluvias intensas y persistentes

En el interior de A Coruña hay aviso amarillo hasta la tarde

Las previsiones apuntan a un cambio de patrón a partir del viernes

A partir del martes la influencia del anticiclón dejará en Galicia cielos poco nublados o despejados en general

A partir del martes la influencia del anticiclón dejará en Galicia cielos poco nublados o despejados en general / Jesús Prieto

Á.M.

Por fin algo de luz al final del túnel de borrascas. Cierto es que Galicia empezará la semana otra vez bajo un nuevo frente y lluvias persistentes, pero la buena noticia es que las previsiones apuntan a un cambio de patrón el viernes y un fin de semana marcado por el anticiclón y el tiempo seco.

La comunidad estará este lunes bajo la influencia de otro frente frío, que pasará por el norte en la primera mitad del día y traerá cielos cubiertos y lluvias, más intensas y persistentes durante la mañana, según la previsión de MeteoGalicia. En el interior de A Coruña hay aviso amarillo hasta la tarde por acumulaciones de lluvia superiores a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en las comarcas del Eume y Betanzos.

También en A Coruña hay aviso amarillo en el mar por viento del sudoeste que alcanzará intervalos de fuerza 7 en las primeras horas del día, al igual que en la Montaña de Ourense por rachas superiores a los 80 kilómetros hora. Además, hay aviso amarillo por oleaje, con olas de más de 4 metros en el noroeste de A Coruña, Costa da Morte, Mariña lucense y Rías Baixas. El viento soplará de componente oeste moderado, con intervalos fuertes en el litoral norte y zonas altas del interior. Mientras, las temperaturas ascenderán, sobre todo las mínimas (12 °C en Santiago, 13 °C de máxima).

Unos días de lluvia antes del anticiclón

En la primera mitad de la semana, el tiempo estará marcado por las precipitaciones intermitentes, sobre todo en la fachada atlántica, y una nubosidad abundante. En la costa se esperan máximas en torno a 14–16 ºC y mínimas de 9–13 ºC, con viento y episodios de lluvia. En Santiago, las máximas rondarán 12–14 ºC y las temperaturas mínimas tenderán a bajar a medida que se retire la humedad.

En la jornada del miércoles esperamos la llegada de una nueva borrasca que traerá inestabilidad, viento y lluvias bastante generalizadas en toda Galicia, intensas durante la primera mitad del día y más intermitentes por la tarde. La cota de nieve descenderá a los 1.000 metros a última hora.

Noticias relacionadas y más

El jueves, con la comunidad aún bajo los efectos de las bajas presiones atlánticas, habrá chubascos y sensación de frío, especialmente en la primera mitad del día. Después, por fin llegará el cambio. A partir del viernes las altas presiones se moverán hacia el norte, trayendo mucha estabilidad y aire cálido procedente del sur. Por ello, se espera tiempo seco, muy soleado por momentos y con un notable ascenso de las temperaturas.

TEMAS

  1. Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
  2. Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
  3. Una tregua en la lluvia: tarde de tiempo seco antes de un nuevo frente
  4. Galicia comienza la semana con lluvias: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?
  5. Vendedores ambulantes bajo el temporal: 'Es injusto pagar el puesto sin poder trabajar
  6. Viernes de gran inestabilidad en Galicia: llega una masa de aire polar marítima
  7. Fallece el periodista deportivo Emilio Navaza, uno de los grandes cronistas de la era moderna
  8. Camioneros gallegos atrapados por 'Ingrid' piden flexibilidad para no perder el certificado CAP: 'No es de recibo repetir todo el curso

Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte

Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte

Salvar a 22.000 menores gallegos de la pobreza: los efectos de la prestación por crianza en Galicia

Salvar a 22.000 menores gallegos de la pobreza: los efectos de la prestación por crianza en Galicia

Los vientos del sudoeste vuelven a traer lluvia generalizada este domingo a Galicia

Los vientos del sudoeste vuelven a traer lluvia generalizada este domingo a Galicia

Las lluvias ahogan al campo gallego y agudizan la crisis del marisqueo

Las lluvias ahogan al campo gallego y agudizan la crisis del marisqueo

El PSdeG testa perfiles de alcaldables para las primarias de Santiago y Ourense

Galicia registra un empate técnico entre "sisis" y "ninis" con un 11% en cada grupo

Galicia registra un empate técnico entre "sisis" y "ninis" con un 11% en cada grupo

Muere el presidente de la comunidad de montes de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior

Muere el presidente de la comunidad de montes de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior

Abierto el plazo de inscripción para cerca de 700 plazas en formación en idiomas para la juventud

Abierto el plazo de inscripción para cerca de 700 plazas en formación en idiomas para la juventud
Tracking Pixel Contents