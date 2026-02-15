Salvar a 22.000 menores gallegos de la pobreza: los efectos de la prestación por crianza en Galicia

Galicia cuenta actualmente con 365.048 menores de edad, según los últimos datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que podrían convertirse en beneficiarios de la prestación universal por crianza anunciada por el Gobierno central.

Esta ayuda, de hasta 200 euros mensuales por hijo (2.400 anuales) acaba de ser incluida en la actualización de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes. Sin embargo, la medida no cuenta todavía con un calendario concreto para su puesta en marcha y ha de desarrollase normativamente y contar con una dotación específica en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de su entrada en vigor.

Tal y como ha asegurado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el objetivo del Ejecutivo es que la prestación «vea la luz cuanto antes», si bien, su implantación se daría de un modo progresivo hasta alcanzar la ya mencionada cifra de 200 euros mensuales por menor a cargo.

No es un asunto menor. Y es que se trata de un montante que supondría un importante desembolso para el Ejecutivo central, al tratarse de una prestación universal que no estaría sujeta a condiciones de renta. Así las cosas, y teniendo en cuenta la población infantil con la que cuenta Galicia en este momento, el Gobierno debería desembolsar anualmente en la comunidad 876 millones de euros para poner en marcha la medida. Un coste que equivaldría a algo más del 6% del presupuesto total de la Xunta para este año.

Precisamente, a la hora de buscar financiación para poner en marcha esta medida, el ministro Bustinduy sostiene que la puesta en marcha de un gravamen del 2% a los patrimonios mayores de 100 millones de euros sería suficiente para costear la prestación.

El objetivo, señala el Gobierno, es erradicar la pobreza infantil en España. Según un informe elaborado por Unicef, si esta prestación alcanza los 200 euros mensuales, permitiría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en el país —530.000 infantes—. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INE, Galicia es la autonomía española con un grado más bajo de menores en esta situación y la única que alcanza los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU para 2030. El ente internacional fija la meta para aquel año de contar con una tasa de riesgo de pobreza infantil menor al 17%, mientras que la comunidad registra actualmente una tasa del 16%, lo que supone que aproximadamente 58.000 menores gallegos se encuentran en esta situación.

Según el informe elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la prestación por crianza supondría, en el caso gallego, bajar seis puntos porcentuales la proporción de menores que se encuentran en riesgo de pobreza. Así, de ponerse en marcha esta medida, permitiría que la comunidad rebajase el porcentaje de población al 10%, o, lo que es lo mismo, alrededor de 22.000 menores abandonarían este estado de vulnerabilidad social.

Pese al elevado coste, la prestación universal por crianza ya es una medida en marcha en multitud de países de la Unión Europea (UE) —concretamente 19 de los 27 estados miembros cuentan con una ayuda de estas características—, si bien los montos mensuales son muy diferentes: desde los 255 euros que mensualmente otorga por hijo Alemania, hasta los menos de 50 euros que se entregan cada mes por vástago en Eslovaquia, Letonia y Bulgaria.