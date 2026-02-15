Los vientos del sudoeste vuelven a traer lluvia generalizada este domingo a Galicia

Tras la breve tregua de ayer en las precipitaciones, Galicia quedará este domingo en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del sudoeste, con un ambiente muy húmedo, según la previsión de MeteoGalicia. Ante esta situación, los cielos estarán grises con precipitaciones débiles más probables en la franja atlántica y en zonas altas, aunque por la noche las lluvias se extenderán a todo el territorio.

Por eso, habrá aviso naranja en el interior de A Coruña por acumulaciones de lluvia puntualmente superiores a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. También hay aviso amarillo en A Mariña lucense por rachas superiores a los 80 kilómetros por hora en las zonas altas, durante todo el día, e igualmente amarillo en el mar tanto en esta comarca como en la costa noroeste de A Coruña por viento del sudoeste con intervalos de fuerza 7. Los avisos se completan con otro aviso amarillo en el noroeste coruñés y la Costa da Morte por olas superiores a los cuatro metros a partir de las seis de la tarde.

Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso (7ºC de mínima y 13ºC de máxima en Santiago) y los vientos soplarán del sudoeste moderados en general, fuertes en el litoral norte y noroeste.

Dos peregrinos se resguardan de la lluvia en la zona de la Alameda / Antonio Hernández

¿Cuándo llegará el anticiclón?

Y ante la pregunta del millón -¿Cuándo llegará el anticiclón para quedarse?- las previsiones a medio plazo no son optimistas. Parece claro que, al menos durante la primera mitad de la próxima semana, la inestabilidad será la tónica predominante, con vientos del suroeste, humedad y lluvias. MeteoGalicia augura una entrada en la nueva semana con alta probabilidad de precipitaciones en la mitad oeste y más baja en Lugo y Ourense y un descenso progresivo de las temperaturas.

En la jornada del miércoles esperamos la llegada de una nueva borrasca que traerá instabilidad, viento y lluvias bastante generalizadas en toda Galicia. El jueves bajarán las temperaturas y viviremos otra jornada de chubascos. A partir del viernes las altas presiones predominarían, por lo que en los últimos tres días de la semana esperamos un tiempo seco con las temperaturas en ascenso.