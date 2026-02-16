Los médicos retoman esta semana la huelga general para reclamar un Estatuto Marco propio

Los médicos de todo el país vuelven a convocar una nueva etapa de huelga, esta vez durante cinco meses. Desde hoy, 16 de febrero, hasta el 19 de junio el comité de huelga estatal, formado por diversas organizaciones sindicales —entre las que se encuentran el gallego Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'Mega)—, desarrolla una huelga nacional indefinida durante una semana al mes hasta la llegada del verano. El fin sigue siendo el mismo que hasta ahora: obtener un Estatuto propio que recoja las particularidades del colectivo médico y facultativo.

El primer avance ofrecido por O'Mega sobre el seguimiento de la huelga en Galicia apunta a una incidencia de «un 85% en los hospitales dependientes del Servicio Galego de Saúde (Sergas)» en la mañana de este lunes. Sin embargo, creen que es «sensiblemente inferior» en los centros de salud, donde alrededor de un «35% del personal que no había sido incluido en los servicios mínimos secundó el paro».

Huelga hasta verano

Los paros previstos entre este lunes y el próximo viernes se enmarcan dentro de la primera actuación coordinada por el comité de huelga estatal. Las siguientes están programadas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Las organizaciones convocantes levan tiempo expresando su malestar por la dirección que estaba tomando el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), que han estado negociando durante los últimos tres años el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación..

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.

Sin embargo, el Comité de Huelga médico manifestó su rechazo a este acuerdo, que incluye un capítulo específico dedicado al colectivo, y confirmó que continuaría con su calendario de movilizaciones, que comienza este sábado con una manifestación en Madrid. A las 12.00 horas, los médicos de todas las comunidades autónomas están convocados en el Congreso de los Diputados para marchar hasta el Ministerio de Sanidad y visibilizar sus protestas.

«Los profesionales llevan años viendo empeorar su día a día con listas interminables de pacientes por falta de recursos bien dimensionados, con una sobrecarga laboral por jornadas de 24 horas que impiden la conciliación y que superan por mucho el cómputo total del resto de categorías sanitarias, con pérdidas retributivas y con trabas al libre ejercicio, lo que está provocando que muchos decidan abandonar el Sistema Nacional de Salud, y los actores implicados no están atendiendo a las demandas del colectivo para atajar el problema», denunciaron.