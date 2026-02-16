Netflix pone fecha para el estreno de una de sus series más esperadas: rodada en Galicia y con tres compostelanos en el elenco
Su primera temporada fue la producción de habla no inglesa más vista durante la semana de estreno
Netflix ha anunciado este lunes lo que hasta ahora era una de las novedades más esperadas del año: la fecha de estreno de la segunda temporada de 'Clanes', la popular serie de la productora coruñesa rodada en distintos puntos de Galicia y que en su primera entrega ya logró cautivar a millones de personas de todo el mundo.
"Han pasado tres años, y Ana le sigue quitando el sueño a Daniel". Así anunció la plataforma roja el regreso de una de las producciones más exitosas en los últimos años. Un regreso que ya tiene fecha, el próximo 3 de abril.
Netflix también ha compartido las primeras imágenes de la segunda temporada de la serie en las que destaca la presencia de un nuevo fichaje, el compostelano Luis Zahera, que se suma a un elenco conformado por los también compostelanos Tamar Novas y Diego Anido, Clara Lago, Miguel de Lira o Xosé A. Touriñán, entre otros.
La relación de Daniel y Ana, tres años después
En esta segunda temporada, han pasado tres años y, como señalan desde la plataforma, "muchas cosas han cambiado". A pesar de sus esfuerzos por dejar el pasado atrás, Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, pero esta vez en bandos opuestos.
Mientras Daniel acepta salir a la mar una última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el clan enemigo de los Padín.
Una situación que Ana aceptará, aún consciente de que podría suponer el final de los Padín, así como de su relación con Daniel.
Entre lo más visto de Netflix
En esta segunda temporada, 'Clanes' buscará repetir el éxito de la primera, que fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países.
- Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
- Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
- Una tregua en la lluvia: tarde de tiempo seco antes de un nuevo frente
- Galicia comienza la semana con lluvias: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?
- Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
- Vendedores ambulantes bajo el temporal: 'Es injusto pagar el puesto sin poder trabajar
- Los vientos del sudoeste vuelven a traer lluvia generalizada este domingo a Galicia
- Viernes de gran inestabilidad en Galicia: llega una masa de aire polar marítima