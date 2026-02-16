Netflix pone fecha para el estreno de una de sus series más esperadas: rodada en Galicia y con tres compostelanos en el elenco

Netflix ha anunciado este lunes lo que hasta ahora era una de las novedades más esperadas del año: la fecha de estreno de la segunda temporada de 'Clanes', la popular serie de la productora coruñesa rodada en distintos puntos de Galicia y que en su primera entrega ya logró cautivar a millones de personas de todo el mundo.

"Han pasado tres años, y Ana le sigue quitando el sueño a Daniel". Así anunció la plataforma roja el regreso de una de las producciones más exitosas en los últimos años. Un regreso que ya tiene fecha, el próximo 3 de abril.

Netflix también ha compartido las primeras imágenes de la segunda temporada de la serie en las que destaca la presencia de un nuevo fichaje, el compostelano Luis Zahera, que se suma a un elenco conformado por los también compostelanos Tamar Novas y Diego Anido, Clara Lago, Miguel de Lira o Xosé A. Touriñán, entre otros.

El compostelano Luis Zahera es una de las grandes novedades en la segunda temporada de 'Clanes' / Netflix

La relación de Daniel y Ana, tres años después

En esta segunda temporada, han pasado tres años y, como señalan desde la plataforma, "muchas cosas han cambiado". A pesar de sus esfuerzos por dejar el pasado atrás, Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, pero esta vez en bandos opuestos.

Fotograma de la segunda temporada de 'Clanes' / Netflix

Mientras Daniel acepta salir a la mar una última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el clan enemigo de los Padín.

Una situación que Ana aceptará, aún consciente de que podría suponer el final de los Padín, así como de su relación con Daniel.

Entre lo más visto de Netflix

En esta segunda temporada, 'Clanes' buscará repetir el éxito de la primera, que fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países.