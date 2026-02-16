El TSXG ratifica la condena a una madre por prostituir a su hija desde los 10 años en Monforte

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado las condenas impuestas a una madre de Monforte de Lemos (Lugo) y a un octogenario por la explotación sexual de la hija menor de la mujer.

El alto tribunal gallego ha desestimado los recursos de apelación presentados por ambas defensas y ratifica así las penas de 29 años de prisión para la progenitora y de 14 para el hombre que abusó sexualmente de la niña a cambio de dinero.

La mujer fue condenada el 9 de julio del pasado año por la Audiencia Provincial de Lugo a dos penas de catorce años y seis meses de prisión por dos delitos de agresión sexual, mientras que el octogenario que agredió a la menor, con el consentimiento de la madre, fue sentenciando a catorce años de cárcel por el tribunal. Además, ambos acusados deberán indemnizar a la víctima con 50.000 euros y 40.000 euros, respectivamente, señala la resolución facilitada a la prensa.

Años de abusos sexuales

Los hechos juzgados fueron conocidos en 2023. Fue entonces cuando la menor, que en aquel momento tenía 15 años, denunció que su madre la había obligado a mantener relaciones sexuales con dos octogenarios —uno de ellos ya fallecido en el momento del juicio— desde que ella tenía solo diez años de edad.

El Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por las representaciones de ambos acusados y, por lo tanto, confirmado íntegramente la sentencia de la Audiencia.