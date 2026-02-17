La huelga de médicos pierde fuelle en Galicia: el Sergas baja a poco más de un 16% la participación
El sindicato O'Mega eleva dos puntos más el seguimiento del parón con respecto a este lunes, discrepando de los datos de la Sanidade
Convocan una huelga indefinida a partir del 2 de marzo para reclamar a la Xunta la «descongestión de la Atención Primaria» y «reducir listas de espera»
En este martes de Entroido la huelga médica en Galicia contra la reforma del estatuto marco parece perder fuerza en la comunidad. Según los datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas), el seguimiento del parón se redujo en un 0,5 % con respecto a la jornada de ayer, situándose en un 16,36%. No obstante, hay que tener en cuenta que hoy es festivo en buena parte de Galicia —como en Santiago, en A Coruña, en Lugo, en Ourense y en varios concellos de las cuatro provincias— por lo que los datos de asitencia a consulta, de presencias y de servicios mínimos están adaptados a esta jornada festiva.
En su conjunto, la actividad hospitalaria cuenta con una participación en la huelga del 20,94 %, que se reduce al 6,65 % en la atención primaria. En el primer caso se sitúa por debajo del porcentaje registrado ayer, del 21,1 %, y en el segundo, ha subido desde el 5,9 %. En los siete grandes hospitales del Sergas el seguimiento ha alcanzado el 22,56 %, algo superior al 22 % de la jornada anterior, mientras en los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 9,92 % (10,9 % ayer).
El sindicato O'Mega eleva el seguimiento
Por su parte, el sindicato convocante del paro indefinido en Galicia, O'Mega, asegura que la incidencia de la huelga estatal de médicos contra el estatuto marco ha subido dos puntos, hasta el 87 %, en los hospitales de Vigo y Pontevedra este martes por la mañana con respecto a la del lunes. Mientras, ha bajado once puntos, al 24 %, en los centros de atención primaria dependientes del Sergas.
Este sindicato destaca, en un comunicado remitido a prensa, que debido a la jornada festiva de este martes de Entroido la mayor parte del personal del Sergas ya no tenía que acudir a sus puestos de trabajo, por lo que «los datos no son representativos» del seguimiento del paro.
Por centros hospitalarios, según los datos del Sergas, el mayor seguimiento se han registrado en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), con un 29,7 %; y a nivel comarcal, en el Hospital do Salnés, un 12,99 %. En lo que respecta a las áreas sanitarias también fueron las de Vigo, con un 8,13 %, y la de O Salnés (8,21 %) las de mayor incidencia de la huelga en el turno de mañana.
Concentraciones a las puertas del hospital
Además, O'Mega convocó esta semana concentraciones de médicos y facultativos ante los hospitales de las principales ciudades gallegas. Serán a las 11.00 horas de la mañana en Vigo todos días; en Pontevedra, este martes y el jueves, y en Santiago, A Coruña, Lugo y Ourense, el miércoles, jueves y viernes.
El sindicato mayoritario entre los médicos y facultativos gallegos ha convocado además para el 2 de marzo una huelga indefinida para exigir de la Xunta un plan de choque que permita descongestionar la Atención Primaria y reducir las listas de espera en Galicia.
