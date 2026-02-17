Los adolescentes que consumen porno de forma habitual caen un 20%

«Consumo de pornografía y sus implicaciones: violencia y abusos sexuales». Así de claro es el título del capítulo destinado a abordar la relación de los adolescentes con el visionado de material para adultos en internet. Aparece como tal en el dictamen final firmado por el medio centenar de expertos que asesoraron al Gobierno para la elaboración del proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, la normativa que eleva a los 16 años la edad para poder registrarse en redes sociales.

«Extremadamente violenta». De esa manera definen la nueva pornografía a la que están accediendo los chavales, a veces desde edades muy tempranas (11,5 años, según el último estudio publicado por Unicef y coordinado desde la Universidade de Santiago por Antonio Rial Boubeta) se manifiesta en «cosificación y sumisión de las mujeres» y en «la normalización de la violencia como parte del proceso de excitación masculino».

Los propios adolescentes achacan a sus padres la responsabilidad por su consumo: en el mismo documento señalan «la falta de control y supervisión parental como una de las principales razones por las que el consumo de pornografía empieza en edades cada vez más tempranas». Sin embargo, las encuestas promovidas desde el Plan Nacional sobre Drogas apuntan a que esta actitud ha cambiado y que el recelo en general hacia la tecnología, que se ha manifestado en una contracción en el número de móviles en manos de los adolescentes, puede haber dado su fruto: en dos años la cifra de estudiantes gallegos de entre 14 y 18 años que consumen pornografía de forma relativamente habitual (en el último mes) se ha reducido un 19,3%.

Descenso, sobre todo entre las chicas

Según datos facilitados por la Consellería de Sanidade y la encuesta Estudes, que indaga en las conductas sobre drogas y adicciones comportamentales entre el alumnado de los últimos cursos de la ESO, FP de ciclos básicos y medios y de Bachillerato, un 36,3% de adolescentes gallegos (en España un 37%, lo que revela un patrón «similar», apunta la Xunta) ha consumido ese tipo de contenidos en los 30 días previos al sondeo, realizado en 2025. Un par de años antes respondía afirmativamente a esa cuestión un 44,3% (en España un 44,5%). Las principales responsables de esa caída son las chicas. En ellas el consumo es más cuatro veces inferior al de sus compañeros de pupitre: 13,7% en el último mes (un tercio menos en dos años) frente a 58,4% (un 13,5% de descenso).

En general, explican desde la Xunta, el habito está «mucho más extendido» entre los hombres (75,4% frente a 24,1% en chicas alguna vez en la vida) y además se va haciendo más presente conforme avanza la edad, tanto en Galicia como considerando el dato estatal. En especial, informan desde Sanidade, «destaca el salto» que se registra en los tramos etarios de 14 y 15 años, con 12,6 puntos porcentuales de diferencia en Galicia y 7,8 en el conjunto nacional.

A los 14 años más de una tercera parte del estudiantado de secundaria (el 38%) ya ha sido consumidor de pornografía en alguna ocasión. Además, en 3.500 casos se habla de posible uso problemático, sobre todo en chicos.