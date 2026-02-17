Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol

Galicia parece por fin ver la luz al final del túnel, y es que el sol se prepara para volver a asomar en el horizonte tras un inicio de año marcado por el tren de borrascas que lleva golpeando la comunidad durante mes y medio.

Tras el paso de Francis (1 de enero), Goretti (8 de enero), Ingrid (22 de enero), Joseph (26 de enero), Kristin (28 de enero), Leonardo (2 de febrero ) y Marta ( 7 de febrero) un anticiclón comienza a ganar terreno, trayendo, al fin, un respiro de la lluvia.

Una lluvia que es la gran protagonista de lo que llevamos de año en Galicia. No en vano, desde el 1 de enero solo hubo en la comunidad cuatro días sin avisos metereológicos y una única jornada, el 4 de enero, en la que no llovió en ningún punto. Unas precipitaciones constantes que han sido el doble de los valores normales y con las que se podría abastecer a todos los gallegos durante nada menos que 113 años.

Sin embargo, tal y como avanza Meteogalicia, esta situación irá cambiando a lo largo de la semana hasta llegar a un fin de semana que se vaticina seco en toda la comunidad.

El tiempo para este martes

De cara a este martes, Galicia continuará bajo la influencia de un frente frío que dejará una nueva jornada marcada por los cielos cubiertos y una gran humedad. Sin embargo, no tendrá tannto protagonismo como en las jornadas previas la lluvia, con algunas precipitaciones leves, principalmente en el oeste de la comunidad.

En cuanto a las temperaturas, este martes estará marcado por un ambiente fresco, con el descenso de las mínimas respecto a los últimos días; mientras que las máximas se mantendrán rondando los 15 ºC en gran parte de la comunidad.

Un nuevo frente

El miércoles, la llegada de un nuevo frente volverá a traer la inestabilidad a la comunidad, dejando lluvias más intensas y persistentes.

Además, se producirá un nuevo descenso térmico, tanto en las temperaturas mínimas como máximas, dejando un ambiente mucho más frío. Las mínimas caerán por debajo de los 10 ºC, mientars que las máximas pasarán a estar más cerca de esos 10 ºC, especialmente en el interior de la comunidad debido a los efectos del viento.

Un viento que será protagonista en toda la comunidad, y es que toda Galicia estará en aviso amarillo por rachas que pueden llegar a superar los 80 km/h.; mientras que todo el litoral gallego estará en alerta naranja.

Avisos en Galicia para este miércoles / Meteogalicia

Una jornada de transición

La jornada del jueves marcará el punto de inflexión, tal y como avanza Meteogalicia, que avanza que "continuaremos con tiempo de lluvia hasta el jueves", cuando el anticiclón podrá finalmente alejar a las borrascas definitivamente.

Será una jornada de transición, aún bajo los efectos de las bajas presiones atlánticas y con la presencia aún de chubascos, especialmente durante la mañana. A lo largo del día, las precipitaciones deberían ir remitiendo y podrían empezar a aparecer los primeros claros durante la tarde.

Al final de esta semana podremos dejar por fin el paraguas en casa / Jesús Prieto

Donde no se esperan grandes cambios es en los termómetros, esperandose incluso algún ligero descenso en las temperaturas según la previsión de Meteogalicia

La estabilización será gradual, pero ya se notará un cambio respecto a las jornadas previas.

Adiós a la lluvia

El esperado cambio llegará, definitivamente, el viernes trayendo la vuelta del sol a Galicia y, al menos, tres días secos.

El anticiclón entrará de lleno el viernes en la comunidad y barrerá por completo la inestabilidad de los últimos días, dejando cielos despejados o poco nubosos, la ausencia de precipitaciones y un ascenso en los termómetros de toda la comunidad.

Esta tendencia estable y seca se mantendrá el sábado y el domingo, pudiendo resistir algunos días más, aunque desde Meteogalicia señalan que se trata de "un escenario aún lejano".