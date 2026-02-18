La inesperada utilidad de la baliza V-16 en Galicia: plantada con berzas para alertar de un bache en la carrtera

La lluvia parece tener, por fin, fecha de caducidad en Galicia. Y es que, según avanza Meteogalicia, tras un inicio marcado por el continuo tren de borrascas que lleva golpeando la comunidad desde principios de año, el sol volverá a aparecer en los cielos gallegos este viernes, dando, al menos durante todo el fin de semana, una más que esperada tregua.

Desde el 1 de enero, solo hubo en la comunidad cuatro días sin avisos meteorológicos y una única jornada, el 4 de enero, en la que no llovió en ningún punto de Galicia. Unas precipitaciones constantes que han sido el doble de los valores normales y con las que se podría abastecer a todos los gallegos durante nada menos que 113 años.

Sin embargo, donde quizás más se nota el paso de las borrascas Francis (1 de enero), Goretti (8 de enero), Ingrid (22 de enero), Joseph (26 de enero), Kristin (28 de enero), Leonardo (2 de febrero), Marta (7 de febrero) y Pedro (18 de febrero) es en las carreteras gallegas, con la continua aparición de baches, algunos de gran tamaño y que pueden resultar peligrosos para los conductores.

De baches pequeños a "cráteres lunares"

Lo cierto, es que ningún punto de Galicia se libra de estos baches que proliferan en un asfalto que no puede más con la lluvia. Por ejemplo, en el caso de Santiago, los vecinos del barrio de Fontiñas mostraban a finales de enero su gran malestar por la aparición de numerosos baches, principalmente en la rúa de Lisboa, donde llegaron a ser bautizados como "cráteres lunares"., o en la calle Roma con la sucesión de varios baches profundos que dificultan la conducción.

El bache de la rúa Lisboa, en Fontiñas, alcanza una profundidad que pone en riesgo la circulación / David Suárez

A este socavón lo siguen numerosos baches más a lo largo y ancho de la capital gallega, algunos de ellos de gran tamaño como es el caso del situado en la rúa Clara Campoamor, frente a la Estación Intermodal, y que durante varios días estuvo señalizado con un cono de tráfico para alertar a los conductores.

Galicia de socavón en socavón

Esta situación no es excluyente de la capital gallega, y es que esta es una situación que se repite por toda la geografía gallega, pudiendo casi elaborarse un mapa para recorrer Galicia de bache en bache.

Para denunciar la situación, muchos decidieron tirar de la retranca y mostrar sus quejas de una manera curiosa. Es por ejemplo el caso de la Rúa Carbaxal de Arriba, en Rianxo, a la que los vecinos ya han bautizado como la "rúa dos Parches".

Cartel de la bautizada como "rúa dos Parches" en Rianxo / Atlas News

El bache V-16

Sin embargo, una de las quejas más curiosas es la que ha tenido lugar en Cangas, concretamente en la rúa de Alexandre Cribeiro, donde la Asociación de Vecinos de A Pedra Alta decidió señalizar el bache para alertar a los conductores.

Para ello no se decidieron por utilizar un cono de tráfico o pintura como suele ser habitual en estos casos, si no que decidieron plantar (nunca mejor dicho) berzas en el mismo, acompañadas además de una baliza V-16 para asegurar su visibilidad.

La curiosa imagen fue compartida en sus redes sociales por el PP de Cangas, que no dudó en criticar la situación: "Cando os baches son tan grandes que xa admiten árbores, algo falla". "Humor a parte, o estado dos viarios municipais é un problema serio", añadieron en su publicación los populares.

La publicación no tardó en hacerse eco y fueron muchos los que pronto mostraron su parecer, muchos de ellos tirando también de retranca: "No hay balizas para todos los baches", "en mi barrio plantaríamos el Amazonas", "apadrinando un bache, como debe ser" o "en Carral le celebramos el aniversario a un bache con tarta y todo", fueron algunos de los cientos de comentarios en la publicación.