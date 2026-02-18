Galicia firma el peor balance demográfico del país en 2025 aunque nacieron más niños

Galicia fue en 2025 la comunidad autónoma con el saldo vegetativo más negativo de toda España, con 19.894 muertes más que nacimientos, a pesar de que los alumbramientos crecieron un 1,62 % respecto al año anterior. El incremento de las defunciones, que ascendieron a 33.664, un 3,45 %, volvió a ensanchar la brecha demográfica en la comunidad.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, en Galicia se contabilizaron 13.567 nacimientos en 2025, 216 más que en 2024. El dato es muy significativo, pues es la primera vez que el porcentaje de alumbramientos aumenta en la comunidad desde 2013 -año en que comienza la serie histórica del INE-. Sin embargo, la mejora no fue suficiente para compensar el elevado número de fallecimientos, lo que sitúa a la comunidad a la cabeza del deterioro vegetativo en términos absolutos.

Tras Galicia, los saldos más negativos se registraron en Castilla y León (-16.318) y Andalucía (-15.509), reflejo de una tendencia que afecta especialmente a territorios con mayor envejecimiento poblacional.

El aumento del 1,62 % en los nacimientos gallegos se situó por encima de la media nacional, que fue del 0,99 %, en un contexto en el que los partos crecieron en 12 de las 17 comunidades autónomas.

En el conjunto de España se registraron 321.164 nacimientos en 2025. Los mayores incrementos relativos se dieron en la Comunidad de Madrid (3,31 %) y en el País Vasco (3,04 %), mientras que también superaron la media Castilla-La Mancha (2,55 %) y Aragón (1,30 %).

En cifras absolutas, Galicia se mantiene lejos de las comunidades con mayor volumen de nacimientos, como Andalucía (60.177), Cataluña (54.214), la Comunidad de Madrid (52.450) o la Comunitad Valenciana (35.822), que concentran cerca de dos tercios del total nacional.

Retraso en la maternidad

Del total de nacimientos en Galicia, 6.685 fueron niñas y 6.881 niños. La franja de edad predominante entre las madres fue la de 35 a 39 años, con 4.513 nacimientos, seguida de la de 30 a 34 años, con 4.149.

Además, se registraron 230 nacimientos de madres de entre 45 y 49 años y 17 de mujeres de 50 o más años, lo que evidencia el retraso progresivo en la edad de maternidad, un fenómeno vinculado tanto a factores laborales como sociales.

Solo dos comunidades con saldo positivo

A escala estatal, el saldo vegetativo solo fue positivo en la Comunidad de Madrid (2.134) y en la Región de Murcia (509), además de en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta.

En contraste, Galicia encabeza la pérdida natural de población en un año en el que, pese al ligero repunte de los nacimientos, el envejecimiento y el aumento de las defunciones continúan marcando la evolución demográfica de la comunidad.