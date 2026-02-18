La huelga de médicos deja casi 400 cirugías suspendidas en Galicia en tan solo dos días
El conselleiro de Sanidade puntualizó que se superarían los 15.000 procesos si se tienen en cuenta las pruebas no realizadas
La huelga de médicos para reclamar un estatuto marco propio que regule las condiciones laborales de su ejercicio profesional pasó este miércoles el ecuador de su primera semana, con presencia en las calles por las concentraciones convocadas frente a hospitales y centros de salud, donde se van acumulando citas canceladas.
Los efectos de estos parones semanales, que se repetirán hasta el mes de junio, ya han dejado ver sus primeras consecuencias en la comunidad gallega: dos días de paro supusieron la suspensión de 379 cirugías, 7.552 consultas hospitalarias y 6.555 consultas de atención primaria. A esto, habría que sumar en torno a 14.500 actos médicos, que superarían los 15.000 procesos si se tienen en cuenta las pruebas no realizadas. Así lo señaló este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en un acto para evaluar los efectos.
En cuanto al seguimiento del paro, en el turno de mañana de ayer, según trasladó, fue del 17,69% en los centros sanitarios gallegos. Destacan además que es festivo en Pontevedra y Verín, así como en otros ayuntamientos, por lo que los datos de presencias y servicios mínimos fijados están «adaptados» a la situación.
El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas ha alcanzado el 23,89%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha sido del 12,02%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga de 22,88%. En lo que respecta a la atención primaria, el respaldo al paro ha sido del 4,82%.
El sindicato O’Mega, que apoya la convocatoria de huelga en Galicia, recordó, además, que mantienen para el 2 de marzo la convocatoria de huelga indefinida para exigir de la Xunta un plan de choque que permita «descongestionar» la Atención Primaria y «reducir las listas de espera en Galicia». Preguntado a este respecto, el conselleiro señaló que desde la Consellería ya trabajan en una solución.
