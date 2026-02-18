Cuando los gallegos bajan, los catalanes suben: ¿por qué los empresarios de Barcelona piden implantar peajes en autovías?

Dios da pan a quien no tiene dientes y el Gobierno libra de los peajes a quien los quiere. La Cambra de Comerç de Barcelona reivindicó este martes la necesidad de implantar un sistema de pago por uso en autopistas y autovías siguiendo los principios establecidos por las directivas europeas de «quien usa paga» y «quien contamina paga», según expresa en un comunicado. El dinero recaudado serviría para garantizar el correcto mantenimiento y mejora de las carreteras.

La Cambra propone que un nuevo modelo de tarificación debería implantarse de forma completamente uniforme y equitativa en todo el Estado y destinarse exclusivamente a la mejora y la digitalización de las vías, que requiere de mayores inversiones para poder modernizar la infraestructura. Todo

La Cambra de Comerç recuerda que la eliminación de los peajes en las autopistas catalanas en 2021, con la finalización de las concesiones de la AP-7, la AP-2, la C-32 norte y la C-33, ha provocado un fuerte incremento del tráfico. Un caso destacable es el de la AP-7, que ya opera al límite de su capacidad y, en solo cinco años, en algunos tramos ha incrementado un 37% el tráfico de vehículos ligeros y un 55% el de vehículos pesados. Esto se ha traducido en más congestión, siniestralidad y desgaste de la infraestructura.

Mayor riesgo

A esta situación hay que añadir también un déficit creciente de inversión en conservación viaria. En concreto, según la Asociación Española de la Carretera (AEC), el déficit de inversión en conservación de carreteras ha pasado de 9.453 millones de euros en 2022 a 13.491 millones de euros en la actualidad, y la inversión efectiva en mantenimiento por parte de las administraciones (central, autonómicas y locales) es de unos 2.000 millones de euros anuales. Los datos del sector señalan que más de la mitad de las carreteras del Estado y de Catalunya presentan un deterioro grave o muy grave, mientras que la inversión anual efectiva en mantenimiento es claramente insuficiente para revertir esta situación.

Autopistas y autovías soportan más de cuatro veces el tráfico y concentran el 55% de los accidentes graves o mortales. En los últimos años el riesgo de accidentes en la Red de Carreteras del Estado ha ido bajando. Sin embargo, este mismo martes el RACC ha publicado un análisis centrado en los 26.500 kilómetros de la red de titularidad estatal que refleja que por primera vez en 15 años ha aumentado el índice de riesgo en las autopistas y autovías durante el último trienio. El estudio iRAP que analiza la red viaria interurbana indica que en autopistas y autovías el índice pasa de 6,1 a 6,4.

Manifestación en Vigo

La noticia llega a 48 horas de la gran manifestación convocada para este viernes 20 de febrero en Vigo exigiendo la liberalización de los peajes. Comenzará a las 20.00 horas en la Praza de España y continuará por la Gran Vía, Lepanto (con parada en Vialia) y Alfonso XIII y finalizará en el cruce de las calles Policarpo Sanz con García Barbón. La convoca la Federación de Asociacións Veciñais Eduardo Chao (Favec).

Esta acción, apoyada por colectivos sociales y vecinales, sindicatos y organizaciones de la ciudad y de otros municipios afectados, cuenta con la autorización de la Subdelegación del Gobierno. «A liberalización da AP-9 suporía que Galicia sexa máis competitiva, impulsando así que as empresas non marchen a outros territorios, como Portugal», indicó la presidenta de la Favec, María Pérez.