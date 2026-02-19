Un accidente en pleno puente de Rande provoca retenciones kilométricas en la AP-9 sentido Santiago

La colisión por alcance entre dos vehículos en pleno puente de Rande y a una hora punta como es el mediodía ha provocado retenciones kilométricas en la AP-9 hasta bien entrada la tarde. No ha habido que lamentar heridos.

El accidente sucedió concretamente en el punto kilométrico 147 en sentido Pontevedra sobre las 14.55 horas. Afectó a los dos carriles de las vías centrales. El percance ha generado hasta 3 kilómetros de atasco, llegando los vehículos incluso al límite entre Vigo y Redondela, según han informado a Faro de Vigo -diario del mismo grupo que EL CORREO GALLEGO- fuentes oficiales.

Tráfico lento sobre la pasarela de Rande. / Cámara DGT

En un primer momento se liberó la circulación en la pista derecha y, posteriormente, también en la izquierda.

El 112 Galicia recibió la llamada de una particular alertando de la colisión y alertó de ella tanto a la Guardia Civil de Tráfico como a la Protección Civil de Moaña.