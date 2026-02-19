Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agentes de la Guardia Civil salvan a un niño inconsciente por atragantamiento en Lugo

Los hechos sucedieron el martes de carnaval por la tarde, cuando los agentes que prestaban el habitual servicio de seguridad en el acuartelamiento vieron que un padre se aproximaba a toda prisa con su hijo en brazos

Una agente de la Guardia Civil

Una agente de la Guardia Civil / EP

Agencias

La rápida intervención de agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo “fue determinante” para salvar la vida de un niño de dos años que estaba “inconsciente y que no respiraba” a causa de un atragantamiento. Según la información facilitada este jueves por la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, los hechos sucedieron el martes de carnaval por la tarde, cuando los agentes que prestaban el habitual servicio de seguridad en el acuartelamiento vieron que un padre se aproximaba a toda prisa con su hijo en brazos.

De inmediato, los agentes solicitaron la presencia del personal sanitario. Al mismo tiempo, al comprobar que el menor se encontraba inconsciente y que no respiraba, los guardias se hicieron cargo de la situación y comenzaron a realizarle las maniobras de primeros auxilios.

Al cabo de unos minutos y tras realizar diversas maniobras para desatascar las vías respiratorias del menor, consiguieron que volviese a respirar y que recuperase el “estado consciente”. Posteriormente, una ambulancia traslado al niño al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) para una valoración médica.

La Comandancia recuerda que los agentes de la Guardia Civil están “formados en técnicas de primeros auxilios, soporte vital básico y uso de desfibriladores”, conocimientos que en casos como el de este menor pueden resultar vitales.

