HAY DOS EN ESTADO GRAVE
Cuatro heridos, entre ellos un menor y un bombero, en un incendio de una vivienda en Ferrol
Los afectados han sido trasladados al Hospital Arquitecto Marcide
Un incendio declarado durante la madrugada en una vivienda situada en la calle Álvarez de Soutomaior, en Ferrol, se ha saldado con cuatro personas heridas, entre ellas un menor y un bombero. Faltaban apenas unos minutos para las seis de esta madrugada cuando el 112 Galicia recibió el primer aviso de un particular que alertaba de que "había una persona asomada a una ventana y parecía necesitar ayuda".
Con esta información, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia han solicitado la intervención de los Bombeiros de Ferrol y la colaboración del equipo de Narón. Asimismo, también han sido avisadas la Policía Local y Nacional, así como Urxencias Sanitarias, ya que todo apuntaba a que había personas heridas.
Ya en el lugar, el equipo sanitario ha confirmado la evacuación de cuatro personas heridas que han sido trasladadas al Hospital Arquitecto Marcide, dos de las cuales han ingresado en el centro hospitalario en estado grave, siendo uno de ellos miembro del equipo de extinción. Asimismo, cabe señalar que entre los afectados también se encuentra un menor de edad.
El fuego ha calcinado una habitación
En cuanto a los daños causados por las llamas, los bomberos explican que el fuego ha calcinado por completo una habitación, aunque, en general, toda la vivienda ha resultada dañada por el humo, así como una casa colindante.
