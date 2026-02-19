Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alianza de alcaldesMeco'Trapicheo'Santiago Ferreiro
instagram

‘Se tiene que morir mucha gente’, la nueva producción de Movistar Plus+ con sello gallego

La serie, que tendrá seis episodios, está protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr

Fotograma de ‘Se tiene que morir mucha gente’.

Fotograma de ‘Se tiene que morir mucha gente’. / Movistar Plus+

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Se tiene que morir mucha gente, así se titula la nueva serie original de Movistar Plus+ que llevará a nuestras pantallas el próximo mes de mayo la adaptación de la exitosa novela homónima de la madrileña Victoria Martín.

La ficción, que tendrá seis episodios, está protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr, quienes se pondrán en la piel de tres mujeres que, 20 años después de conocerse en el colegio, siguen siendo, más o menos, amigas.

Noticias relacionadas

Un momento de 'Se tiene que morir mucha gente'.

Un momento de 'Se tiene que morir mucha gente'. / Movistar Plus+

Producción de Movistar Plus+ con sello gallego

Sofía Otero, Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib completan el reparto de un proyecto dirigido por Victoria Martín, Sandra Romero y Nacho Pardo y producido, entre otros, por el gallego Fran Araújo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
  2. Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
  3. Galicia triunfa en Netflix: una serie rodada en la comunidad es la más vista del último año... y no es 'Animal'
  4. Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia
  5. Una tregua en la lluvia: tarde de tiempo seco antes de un nuevo frente
  6. Los vientos del sudoeste vuelven a traer lluvia generalizada este domingo a Galicia
  7. Viernes de gran inestabilidad en Galicia: llega una masa de aire polar marítima
  8. Netflix pone fecha para el estreno de una de sus series más esperadas: rodada en Galicia y con tres compostelanos en el elenco

Esta es la nueva producción de Movistar Plus+ con sello gallego

Esta es la nueva producción de Movistar Plus+ con sello gallego

Dolores Fernández Galiño, de magistrada del 'Prestige' a hacer historia como Valedora

Dolores Fernández Galiño, de magistrada del 'Prestige' a hacer historia como Valedora

Estanse a respectar os dereitos culturais dos galegos?

Estanse a respectar os dereitos culturais dos galegos?

El Bloque, la opción útil de Rufián en Galicia para la izquierda alternativa: "Nos van a fusilar por separado"

Agentes de la Guardia Civil salvan a un niño inconsciente por atragantamiento en Lugo

Agentes de la Guardia Civil salvan a un niño inconsciente por atragantamiento en Lugo

Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia

Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia

El sol vuelve a iluminar Galicia tras un largo tren de borrascas

El sol vuelve a iluminar Galicia tras un largo tren de borrascas

Un accidente en pleno puente de Rande provoca retenciones kilométricas en la AP-9 sentido Santiago

Un accidente en pleno puente de Rande provoca retenciones kilométricas en la AP-9 sentido Santiago
Tracking Pixel Contents