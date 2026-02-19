‘Se tiene que morir mucha gente’, la nueva producción de Movistar Plus+ con sello gallego

Se tiene que morir mucha gente, así se titula la nueva serie original de Movistar Plus+ que llevará a nuestras pantallas el próximo mes de mayo la adaptación de la exitosa novela homónima de la madrileña Victoria Martín.

La ficción, que tendrá seis episodios, está protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr, quienes se pondrán en la piel de tres mujeres que, 20 años después de conocerse en el colegio, siguen siendo, más o menos, amigas.

Un momento de 'Se tiene que morir mucha gente'. / Movistar Plus+

Producción de Movistar Plus+ con sello gallego

Sofía Otero, Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib completan el reparto de un proyecto dirigido por Victoria Martín, Sandra Romero y Nacho Pardo y producido, entre otros, por el gallego Fran Araújo.