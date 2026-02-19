Una serie de Movistar Plus+ con sello gallego llega a RTVE para acercar los sucesos del 23-F

Tras su exitoso paso por Movistar Plus+, Anatomía de un instante dará este domingo, antesala del 45 aniversario del 23-F, el salto a la televisión.

De esta forma, La 1 de Televisión Española (TVE) acercará, a partir de las 22.00 horas, los cuatro capítulos de la adaptación de la novela de Javier Cercas que narra los acontecimientos sucedidos el 23 de febrero de 1981.

Una ficción que disecciona el golpe de Estado del 23-F

Aquel día, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados a las seis y veintitrés de la tarde la votación que, en aquel momento, decidía si Leopoldo Calvo-Sotelo se convertiría en el nuevo presidente del Gobierno al grito de «¡Quieto todo el mundo!».

Álvaro Morte es Adolfo Suárez en ‘Anatomía de un instante’. / Movistar Plus+

Unas palabras que para nada acobardaron a Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado, a los que Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo ponen cara, respectivamente, en esta ficción que disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente de España.

En ella también podemos encontrarnos a actores de la talla de David Lorente, que interpreta a Antonio Tejero; Óscar de la Fuente, que se pone en la piel de Jaime Milans del Bosch; Juanma Navas, que hace de Alfonso Armada, y Miki Esparbé, a quien vemos en el papel de Juan Carlos I, entre otros.

Eduard Fernández, en el papel de Santiago Carrillo, en 'Anatomía de un instante'. / Movistar Plus+

Serie sobre el 23-F con sello gallego

Anatomía de un instante es una serie original de Movistar Plus+ dirigida por el sevillano Alberto Rodríguez y escrita por el propio director sevillano con la ayuda del andaluz Rafael Cobos y el gallego Fran Araújo, quienes firman un proyecto, producido por el pontevedrés José Manuel Lorenzo, que acerca las horas más oscuras de la actual democracia a través de un trabajo lleno de acción y suspense.