El sol vuelve a iluminar Galicia tras un largo tren de borrascas

Galicia vio este jueves, por fin, la luz al final del túnel. El sol, aunque fuese a ratos, se dejó ver a lo largo y ancho de toda la comunidad gallega, si bien en zonas como Santiago, A Coruña o Vigo hubo algún chubasco a lo largo de la jornada.

Tras un inicio de año marcado por el tren de borrascas que lleva golpeando la comunidad durante mes y medio, un anticiclón gana ahora gana terreno. Para este viernes, MeteoGalicia pronostica una jornada seca con nieblas matinales en el interior. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos, situándose en las ciudades entre los 4 grados de Santiago y los 7 de A Coruña o Vigo, mientras que las máximas ascenderán ligeramente, esperándose hasta 17 grados en Ourense o 15 en Pontevedra.

Varias mujeres suben las escaleras de Praterías, en Santiago / Jesús Prieto

Para el sábado, más sol, si bien puede haber nieblas localmente persistentes en comarcas del interior y cielos muy abiertos con nubosidad de tipo alto en el resto. En cuanto a las temperaturas, las mínimas seguirán en valores similares y las máximas en moderado ascenso con valores primaverales en muchos puntos. De este modo, se espera alcanzar los 15 grados en Santiago o A Coruña, los 18 en Vigo o Pontevedra y los 20 en Ourense.

El domingo, situación similar. Lo que hará de este el primer fin de semana de sol en lo que va de año. A medio plazo, ya de cara a la próxima semana, MeteoGalicia prevé que a partir del martes se acerquen las bajas presiones por el Atlántico, con el paso de frentes y bajadas de las temperaturas.