La Xunta da de baja en un año 2.800 viviendas turísticas por carecer de permisos municipales

El crecimiento exponencial de las viviendas de uso turístico (VUT) ha abierto el debate sobre este modelo de alojamiento, al que se responsabiliza del encarecimiento de los alquileres tradicionales. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 fue el primero en poner sobre la mesa cifras sobre el importante volumen de pisos que operan de forma ilegal —el 60% de todos los que hay en Galicia— y exigió a plataformas como Airbnb que retiraran de sus webs los anuncios de estos apartamentos. Pero la Xunta también está intensificando su control sobre estos arrendamientos. De hecho, el pasado año dio de baja del Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT) un total de 2.800 VUT tras advertirle los concellos de que carecían de título habilitante o eran contrarias al planeamiento urbanístico. Se trata de una cifra importante: el 10% de todos los pisos turísticos que hay ahora mismo en Galicia.

Para que una vivienda de uso turístico pueda operar en Galicia debe cumplir los requisitos y condiciones que regula un decreto autonómico aprobado en 2017. Esto le permitirá inscribirse en el REAT y comenzar a funcionar. Sin embargo, esta habilitación no exime al propietario de «la obligación de obtener las autorizaciones, permisos, licencias e informes que establezcan las distintas normativas sectoriales y municipales». Es decir, debe contar con el visto bueno del concello en el que se ubique el apartamento. Y ante la proliferación de estos alquileres para turistas, cada vez son más los ayuntamientos que ponen límites en sus ordenanzas o planeamientos municipales a la expansión de las VUT.

Según explican desde Turismo de Galicia, la Xunta colabora «estrechamente» y «actúa» siempre que los concellos le notifican que la actividad de un piso turístico es contraria al planeamiento urbanístico o carece de título habilitante. El resultado es que borraron del registro que les permite operar en Galicia un total de 2.800 VUTs, más de un 10% del total.

Plataformas

De la misma manera, el Gobierno gallego aclara que han intensificado su control sobre las plataformas online que comercializan estas viviendas mediante la incorporación de nuevas herramientas informáticas de análisis y trabajando en contacto directo con varias de estas webs «para combatir irregularidades».

Desde Turismo insisten en que «combaten las ilegalidades con rigor y contundencia». «Somos firmes contra el fraude y no escatimamos esfuerzos en la supervisión e inspección turística». Así, solo en 2025 realizaron 4.000 inspecciones a pisos turísticos.

Sin embargo, las sanciones no son muchas. Desde 2017 se abrieron 206 expedientes sancionadores. De ellos, terminaron en multa 159. El resto se archivaron o aún están tramitándose. Se trata de infracciones leves, como deficiencias en la documentación o el funcionamiento, o graves, como no disponer de la declaración responsable de inicio de actividad y pueden oscilar entre los 300 y los 9.000 euros.