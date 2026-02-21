El busto de Fraga en su natal Vilalba vuelve a aparecer vandalizado

El busto del expresidente de la Xunta Manuel Fraga en su pueblo natal, Vilalba, apareció de nuevo vandalizado este sábado. "No se trata de un hecho aislado", señalan fuentes populares de este municipio lucense", quienes insisten en que este acto "evidencia una actitud intolerable y antidemocrática".

Acerca de esta cuestión se pronunció también el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la red social X donde expuso, en una referencia a los partidos situados en la izquierda, que "no se respecta a un presidente que consiguió cuatro mayorías absolutas de todos los gallegos". "No respetan más que su propio sectarismo", remarcó.

El PP de Vilalba asegura que se trata de una "campaña contra la figura de Manuel Fraga" que la izquierda "acabó este viernes en el Senado con la petición de la retirada de su imagen en la Cámara Alta". Esta iniciativa fue registrada por el BNGjunto a ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Compromís, Geroa Bai, Más Madrid, Agrupación Socialista Gomera y el senador por Pitiusas registraron. Los socios parlamentarios del Gobierno fundamentan esta solicitud en la Ley de Memoria Democrática, subrayando que una institución democrática "no puede normalizar símbolos de impunidad ni proyectar reconocimiento público sobre responsables políticos vinculados a la represión".

Con todo, el PP de Vilalba espera que el resto de formaciones "condenen de manera clara, expresa y sin ambigüedades" este nuevo ataque vandálico. "El silencio ante un acto vandálico de esta gravedad no es neutralidad: es complicidad. Quien no condena, ampara", finalizaron.