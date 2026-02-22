Las carreteras de Galicia en jaque: los animales provocan un accidente cada dos horas

Jabalíes paseando entre viviendas rurales, cruzando carreteras comarcales e incluso autopistas y autovías o irrumpiendo en solitario o en manada en pleno casco urbano. Lo que antes era una rareza hoy se ha convertido en una escena habitual. Desde la pandemia, la presencia de fauna salvaje en entornos urbanos se ha multiplicado. Las causas son diversas, pero todas apuntan en la misma dirección: búsqueda de alimento en zonas humanizadas, reducción de la presión cinegética, falta de vallados y pasos de fauna y expansión urbana hacia áreas rurales. El resultado es un ecosistema tensionado, donde los animales encuentran menos barreras y más oportunidades para acercarse a los núcleos de población.

Como consecuencia de esta situación, los siniestros por irrupción de animales en carretera en Galicia se han duplicado en la última década y en algunos concellos ya suponen más de la mitad de todos los accidentes ocurridos en su red viaria. Por primera vez se ha superado la barrera de los 6.000 atropellos a animales en las carreteras gallegas. En concreto fueron 6.122 en todo 2025, un 7% más que el año anterior, un balance que deja una media de 17 cada día (más de uno cada dos horas), según datos de la Jefatura de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan todos los centros territoriales de Galicia.

El jabalí es la auténtica bestia negra del asfalto: más de 4.000 atropellos en un año. Suman casi 70% de los siniestros con fauna y cerca del 30% de todos los accidentes de tráfico en vías interurbanas. Son 11 atropellos diarios, con picos especialmente preocupantes: noviembre roza los 600 casos, casi 20 al día, y octubre y diciembre superan los 500, coincidiendo con meses de menor luminosidad.

Accidentes con animales en Galicia / Simón Espinosa

El balance de 2025 refleja una tendencia al alza en los accidentes por irrupción de animales en Galicia, especialmente en vías secundarias. Aunque el jabalí sigue siendo la especie más implicada, se observa un incremento notable de colisiones con corzos —favorecido por la reducción de la caza— y con ganado, debido en parte a la falta de profesionales cualificados en la custodia y conducción de animales. Hace unos días, la Guardia Civil de Tráfico denunció en la localidad coruñesa de Trazo a un ganadero que trasladaba un grupo de vacas por el centro de la calzada; los agentes se encontraron con 12 reses en un cambio de rasante, una situación de altísimo riesgo para cualquier conductor que vaya distraído o por encima de la velocidad permitida en ese tramo.

Provincias e impacto operativo

De las cuatro provincias gallegas, Lugo es la que concentra el mayor número de siniestros por irrupción de animales (1.810), seguida de Ourense (1.755), A Coruña (1.583) y, finalmente Pontevedra (974). La práctica totalidad de estos accidentes solo dejan daños de chapa y pintura (casi el 99%) frente a los 74 con víctimas. En este caso, Pontevedra, pese a ser la provincia gallega con menos siniestros de este tipo, es la que suma más víctimas por atropellos de animales: 33. Le sigue en el ranking A Coruña (24), Ourense (12) y cierra la tabla Lugo (5).

Ante esta fotografía de la accidentalidad con animales, el jefe del Sector de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo, advierte del impacto operativo: "Es un hándicap que tenemos y que parece no tener fin porque sigue al alza. Nos obliga a disponer de más personal para atender estos siniestros, sobre todo a última hora de la tarde".

Y es que la mayoría de los accidentes por irrupción de animales en la calzada se producen de noche o al amanecer, cuando coincide la mayor actividad animal con la menor visibilidad. Aunque la mayoría de los siniestros solo causan daños materiales, el riesgo de víctimas es elevado, especialmente con especies de gran tamaño como jabalíes o equinos.

Escenarios de riesgo

Aunque la irrupción de un animal es imprevisible, muchos escenarios de riesgo son conocidos. La mayoría de los trayectos discurren por zonas señalizadas. "La señal está ahí por algo. Reducir la velocidad, extremar la precaución y saber cómo actuar es clave para evitar maniobras bruscas que agravan el accidente", apuntan agentes a pie de carretera. En muchas ocasiones, el siniestro no lo provoca el animal, sino la reacción inadecuada del conductor.

Un impacto con un jabalí a 90 km/h no es un golpe menor: equivale a chocar contra un objeto de gran masa —100 kilos o más— que invade la calzada sin margen de reacción. La diferencia entre un susto y una tragedia puede ser de apenas unos pocos kilómetros por hora.

Las autoridades de Tráfico son conscientes de que los datos no son anecdóticos: son una señal de alerta. O se controla la población de jabalíes y se ponen medidas de control para evitar su irrupción en carretera o el problema seguirá creciendo. Se trata de un problema estructural, tal y como ponen de manifiesto los balances de récord año tras año de atropellos de animales, que hace necesaria la implicación de todas las administraciones: DGT, Xunta y Ministerio de Transportes.