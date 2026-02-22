Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así se enfrontan dúas xeracións de regueifeiros en Galicia: mozas contra veteranos

A estrea en Santiago do documental 'Ao son da nova regueifa', candidato aos Mestre Mateo, sirve de excusa para montar unha festa interxeracional no Auditorio de Galicia

M.G.P.

Martín García Piñeiro

Martín García Piñeiro

Santiago

A escusa era a estrea en Santiago do documental Ao son da nova regueifa, dirixido por Manolo Maseda e Saúl Rivas e que opta a un premio Mestre Mateo. Pero o certo é que o pase no Auditorio de Galicia acabou converténdose nunha festa interxeracional de exaltación da regueifa, a tradición oral, a cultura e o idioma. Foi algo improvisado (ou non)... que ao fin e ao cabo é a esencia de regueifar.

Antes da proxección, foi a quenda das autoridades, que adoitan ser precisamente as que menos improvisan. Pilar Lueiro, concelleira de Cultura de Santiago; a responsable provincial do ramo na Deputación, Natividad González; e o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García, puxeron en valor non só o documental senón o traballo desinteresado de moita xente durante anos para evitar a extinción da regueifa, un xénero artístico da tradición oral galega con epicentros en Bergantiños, O Courel ou Vigo, que viviu o seu apoxeo entre os anos 40 e 80 de século pasado. Cando estaba a piques de desaparecer, un grupo de persoas puxéronse mans a obra para recuperar a regueifa e metela nas aulas, co fin de que enganchase nas novas xeracións para blindar o seu futuro. E así foi, ata o punto de que a regueifa vive un renacer.

Esa é a historia que conta, a través de varios personaxes, Ao son da nova regueifa, documental no que aparecen moitos dos vellos regueifeiros herdeiros de mestres como Calviño de Tallo, Xaviña e compañía. E toda a transición ata as novas escolas de regueifa espalladas por Galicia, colectivos que traballan por ela e artistas que a reivindican sobre o escenario como o propio Maseda, Ses, Xurxo Souto...

As autoridades tamén resaltaron o papel que ten a regueifa como ferramenta para introducir o galego entre a xente nova, así como os valores vinculados á igualdade, o feminismo ou a solidaridade. Todo nun día no que se celebraba a nivel europeo o Día da Lingua Materna.

Participantes na festa e no documental

O duelo: chavalada contra 'sintrón'

En todo caso, ao rematar o pase e tras un breve coloquio cos directores, Manolo Maseda e Saúl Rivas, houbo unha exhibición de regueifa das novas fornadas protagonistas do Regueifa Tour, unha das moitas iniciativas galegas para recuperar esta arte. Media ducia de rapazas dunha punta a outra de Galicia, de Vila de Cruces ata o Courel botáronlle uns cantos improvisados de presentación ata que decidiron subir ao escenario algúns dos veteranos da regueifa, comandados por Pinto D´Herbón. Xunto a el estaba a 'retranca' cubana de Alexis Díaz Pimienta, o ton vigués de Lobariñas e a veteranía de Oleiro de Mazaricos. Tamén se incorprou despois Lupe Blanco, profesora da escola de regueifa de Carballo, que visto o nivel, preferiu sumarse ao equipo das mozas.

E houbo repaso para todos, especialmente para os veteranos, que tiveron que encaixar coplas alusivas ao sintrón, á próstata, aos marcapasos e á xubilación. Porque a rapazada vén sobrada de enerxía e de talento, pedindo paso e marcando o ritmo ao son da nova regueifa.

