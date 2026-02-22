El grupo juvenil vasco GKS reivindica la vandalización del busto de Fraga en el 50º aniversario de los sucesos de Vitoria
La organización compartió un vídeo en redes sociales mostrando cómo se desplazaban desde Euskadi a Galicia para verter pintura roja sobre el homenaje
El Correo Gallego / Agencias
La organización juvenil vasca Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) reivindicó este domingo la vandalización del busto de Manuel Fraga en su localidad natal, Vilalba. A través de sus redes sociales la organización muestra cómo se desplazó hasta en coche desde Euskadi hasta Galicia y enmarca el acto dentro del 50º aniversario de los sucesos de Vitoria, conocidos como matanza del 3 de marzo, en los que sitúa al que fue ministro en la dictadura de Franco como "uno de los principales responsables".
"Ciudad natal del ministro franquista Fraga Iribarne. Fue uno de los principales autores del asesinato de cinco trabajadores el 3 de marzo. El busto en honor a Fraga aún se alza en medio de la plaza. ¡La lucha del 3M no ha cesado!", dice el texto compartido por GKS.
En la matanza del 3 de marzo de 1976, en Vitoria-Gasteiz, cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía Armada durante el desalojo de la iglesia de San Francisco de Asís tras varias jornadas de huelga general. Entonces, Fraga era ministro de Gobernación bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro.
La vandalización del busto coincide con la iniciativa registrada este viernes en el Senado por el BNG, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Compromís, Geroa Bai, Más Madrid, Agrupación Socialista Gomera y el senador por Pitiusas para pedir la retirada de su imagen de la Cámara Alta.
Precisamente este domingo, antes de que GKS se atribuyera el acto vandálico, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había pedido, en un acto del Partido Popular para celebrar el ecuador de su legislatura, "respeto" a la figura del fundador de este partido, al tiempo que tildaba de "panda de sectarios" a aquellos que habían cubierto el busto de rojo.
