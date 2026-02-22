Galicia reconoce la excelencia empresarial, académica y social en ciberseguridad

Consolidar un entorno digital seguro es un reto colectivo que exige la implicación coordinada de empresas, universidades e iniciativas sociales capaces de integrar la ciberseguridad de forma estructural y medible. Con este objetivo, la Cátedra Economía de la Ciberseguridad de la Universidade de Santiago de Compostela con Incibe (CECOCIB) convoca los Premios CECOCIB 2026, una iniciativa destinada a reconocer proyectos e investigaciones que contribuyan de manera efectiva a reforzar la protección de sistemas, datos y personas.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 8 de marzo. Las solicitudes deberán formalizarse exclusivamente a través de la página web oficial de CECOCIB. La resolución se dará a conocer en el marco de la gala institucional de entrega de premios, que se celebrará el 17 de marzo en la Sala Eisenman de la Ciudad de la Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela.

La convocatoria se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por la UE a través de los Next Generation, y se alinea con las estrategias de modernización económica, resiliencia digital y fortalecimiento del tejido productivo.

Acto de CECOCIB / Cedida

Tres líneas de trabajo

Los Premios CECOCIB 2026 se articulan en tres líneas diferenciadas que abordan la ciberseguridad desde una perspectiva integral.

La línea 1, Premio a la integración efectiva de ciberseguridad en la empresa, está dirigida a empresas con sede social en Galicia que hayan implantado en los últimos tres años medidas, estrategias o soluciones de protección digital que se encuentren actualmente en funcionamiento y formen parte de su operativa real. Se valorará especialmente la innovación, la viabilidad técnica y económica, el uso eficaz de tecnologías y/o inteligencia artificial, el impacto en la mejora de la ciberseguridad en Galicia y la sostenibilidad.

El primer premio consistirá en un Diagnóstico integral de ciberseguridad, realizado por una empresa especializada. El segundo premio será una Microsoft Surface.

La línea 2, Mejor Trabajo Universitario, reconoce la excelencia académica en ciberseguridad en el Sistema Universitario de Galicia. Se subdivide en dos modalidades: mejor tesis doctoral y mejor trabajo fin de grado o trabajo fin de máster. Los trabajos deberán haber sido defendidos oficialmente hasta el 1 de marzo de 2026 y abordar la ciberseguridad desde perspectivas técnicas, económicas, sociales u organizativas. Cada modalidad contará con un primer premio de 1.000 euros y un segundo premio de 800 euros. Además, los autores podrán optar a la publicación de un resumen de su investigación en un libro de proceedings, siempre que se alcance el número mínimo de trabajos requerido y se cumplan los estándares de calidad establecidos.

La línea 3, Reconocimiento a la Mejor Iniciativa Social, está orientada a entidades, asociaciones, fundaciones, colectivos o empresas gallegas que desarrollen proyectos de concienciación, formación, inclusión digital o protección de colectivos vulnerables frente a riesgos tecnológicos. Se evaluará el impacto social, la innovación, la sostenibilidad y la evidencia verificable de resultados. Los premios serán equivalentes a los de la línea 1.

La evaluación de las candidaturas correrá a cargo de un jurado compuesto por personas de reconocido prestigio en el ámbito académico, cuya decisión será definitiva e inapelable, explican.

Con esta convocatoria, CECOCIB refuerza su compromiso con la transferencia de conocimiento, la mejora progresiva de la cultura preventiva y el impulso de un ecosistema gallego de ciberseguridad sólido, competitivo y orientado al impacto real.