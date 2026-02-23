El brote de viruela del mono suma ya 15 afectados en Galicia: la mayoría, en la provincia de A Coruña

El brote de mpox [enfermedad conocida, con anterioridad, como "viruela del mono"] detectado en Galicia suma ya una quincena de casos, la gran mayoría de ellos, en la provincia de A Coruña, según los últimos datos hechos públicos, este lunes, por la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade.

En última semana, se declaró un caso más en la comunida gallega, por lo que, en la actualidad, el número de positivos confirmados es de 15, de los que 13 son en la provincia coruñesa y dos, en la de Pontevedra.

Todos los afectados son hombres, con un rango de edad de entre los 35 y los 65 años, y entre ellos no se ha podido establecer un vínculo común.

Síntomas

Aunque el riesgo general de una transmisión comunitaria continúa siendo muy bajo, las autoridades sanitarias resaltan la importancia de seguir las recomendaciones básicas de prevención y actuación en caso de presentar síntomas —fiebre, malestar general, ganglios inflamados o lesiones en la piel (especialmente vesículas o pústulas)— o de haber sido contacto estrecho de una persona diagnosticada.

Lesiones causadas por la mpox. / EP

Ante estas manifestaciones, es aconsejable evitar el contacto estrecho con otras personas, incluidas las relaciones íntimas, hasta recibir una valoración médica. Para los contactos estrechos asintomáticos, se recomienda vigilar su estado de salud durante 21 días, limitar las interacciones sociales y comunicarse con el sistema sanitario si aparece cualquiera de los síntomas señalados.

Noticias relacionadas

Todos los afectados son hombres, y entre ellos no se ha podido establecer un vínculo común

Prácticas sexuales de riesgo y vacunación

En el actual contexto, la Consellería insiste en "poner el foco en las prácticas sexuales de riesgo y en la vacunación". "Uso de preservativo, vacunación preventiva contra mpox en los grupos de riesgo y consultar con el médico en el caso de aparición de síntomas o lesiones compatibles", señalan desde el departamento autonómico.