El tiempo soleado ya tiene fecha de caducidad en Galicia: un frente atlántico trae de nuevo la lluvia esta semana

Después del tren de borrascas que nos ha acompañado desde el mes de enero y durante buena parte de febrero, las altas presiones por fin se han hecho fuertes este fin de semana en Galicia, devolviendo el tiempo seco y soleado a toda nuestra comunidad. Una situación que, por el momento, este lunes se mantiene, pero que tal y como informa el pronóstico del tiempo de MeteoGalicia, ya tiene fecha de caducidad por la llegada de un frente atlántico que traerá de nuevo la lluvia a buena parte del territorio gallego desde el martes.

Lunes con tiempo primaveral

Por el momento, este lunes Galicia continuará bajo la influencia del anticiclón, que se irá retirando hacia el este progresivamente. A primera hora se han formado bancos de niebla matinales en zonas del interior, que serán localmente persistentes durante la jornada. En el resto de la comunidad, el día transcurrirá con tiempo seco y estable, y pese a que se formarán nubes de tipo alto, las mismas no impedirán el paso de los rayos del sol.

Las temperaturas mínimas no han experimentado grandes cambios. El Lugo y Ourense los termómetros han descendido hasta los 2 grados, mientras que en ciudades como Pontevedra o Santiago los mercurios han bajado hasta los 4 grados. Unas temperaturas que contrastan con las máximas, creando una oscilación térmica de hasta 21 grados, ya que en la ciudad de las Burgas se espera una temperatura de hasta 23 grados en las horas centrales del día.

Un frente atlántico trae de nuevo la lluvia

En la jornada de este martes el sol todavía predominará en el cielo de Galicia, pero la llegada a última hora de un frente atlántico, provocará que la lluvia vuelva a hacer acto de presencia en nuestra comunidad desde la noche y durante toda la madrugada.

Durante el día las temperaturas mínimas experimentarán un moderando ascenso. Las capitales de provincia más frías serán de nuevo Lugo y Ourense, dónde los termómetros bajarán hasta los 7 grados. En Pontevedra, A Coruña o Vigo se quedarán muy cerca, con 9 grados positivos de mínima. Por contra, las máximas también sufrirán un notable descenso, quedándose en torno a los 15 grados en las siete grandes ciudades gallegas.

La llegada de un nuevo frente atlántico obligará a tirar mano del paraguas otra vez / Jesús Prieto

Un miércoles pasado por agua

El miércoles y después del paso del frente atlántico durante la madrugada, quedaremos con aire frío en altura, lo que provocará una jornada pasada por agua con chubascos que serán más intensos y probables en la mitad oeste de la comunidad. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con mínimas que rondarán los 7 grados y máximas de 15 grados en buena parte de Galicia.