METEO
El tiempo soleado ya tiene fecha de caducidad en Galicia: un frente atlántico trae de nuevo la lluvia esta semana
Por el momento, este lunes nuestra comunidad continúa bajo la influencia del anticiclón, que se irá retirando hacia el este progresivamente
Después del tren de borrascas que nos ha acompañado desde el mes de enero y durante buena parte de febrero, las altas presiones por fin se han hecho fuertes este fin de semana en Galicia, devolviendo el tiempo seco y soleado a toda nuestra comunidad. Una situación que, por el momento, este lunes se mantiene, pero que tal y como informa el pronóstico del tiempo de MeteoGalicia, ya tiene fecha de caducidad por la llegada de un frente atlántico que traerá de nuevo la lluvia a buena parte del territorio gallego desde el martes.
Lunes con tiempo primaveral
Por el momento, este lunes Galicia continuará bajo la influencia del anticiclón, que se irá retirando hacia el este progresivamente. A primera hora se han formado bancos de niebla matinales en zonas del interior, que serán localmente persistentes durante la jornada. En el resto de la comunidad, el día transcurrirá con tiempo seco y estable, y pese a que se formarán nubes de tipo alto, las mismas no impedirán el paso de los rayos del sol.
Las temperaturas mínimas no han experimentado grandes cambios. El Lugo y Ourense los termómetros han descendido hasta los 2 grados, mientras que en ciudades como Pontevedra o Santiago los mercurios han bajado hasta los 4 grados. Unas temperaturas que contrastan con las máximas, creando una oscilación térmica de hasta 21 grados, ya que en la ciudad de las Burgas se espera una temperatura de hasta 23 grados en las horas centrales del día.
Un frente atlántico trae de nuevo la lluvia
En la jornada de este martes el sol todavía predominará en el cielo de Galicia, pero la llegada a última hora de un frente atlántico, provocará que la lluvia vuelva a hacer acto de presencia en nuestra comunidad desde la noche y durante toda la madrugada.
Durante el día las temperaturas mínimas experimentarán un moderando ascenso. Las capitales de provincia más frías serán de nuevo Lugo y Ourense, dónde los termómetros bajarán hasta los 7 grados. En Pontevedra, A Coruña o Vigo se quedarán muy cerca, con 9 grados positivos de mínima. Por contra, las máximas también sufrirán un notable descenso, quedándose en torno a los 15 grados en las siete grandes ciudades gallegas.
Un miércoles pasado por agua
El miércoles y después del paso del frente atlántico durante la madrugada, quedaremos con aire frío en altura, lo que provocará una jornada pasada por agua con chubascos que serán más intensos y probables en la mitad oeste de la comunidad. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con mínimas que rondarán los 7 grados y máximas de 15 grados en buena parte de Galicia.
- Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
- Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia
- La Xunta tumba el megaproyecto de Altri por falta de conexión eléctrica
- Netflix pone fecha para el estreno de una de sus series más esperadas: rodada en Galicia y con tres compostelanos en el elenco
- Familias acogedoras: «Los niños te dan más de lo que tú les das»
- La Xunta denuncia que el Gobierno le niega el acceso al expediente de la UE sobre la AP-9