Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autovía A-54Ría Muros-NoiaDa USC a OxfordMarcha en Santiago
instagram

METEO

El tiempo soleado ya tiene fecha de caducidad en Galicia: un frente atlántico trae de nuevo la lluvia esta semana

Por el momento, este lunes nuestra comunidad continúa bajo la influencia del anticiclón, que se irá retirando hacia el este progresivamente

Las terrazas de los bares volvieron a estar llenas de gente durante el fin de semana

Las terrazas de los bares volvieron a estar llenas de gente durante el fin de semana / Antonio Hernández

David Suárez

Santiago de Compostela

Después del tren de borrascas que nos ha acompañado desde el mes de enero y durante buena parte de febrero, las altas presiones por fin se han hecho fuertes este fin de semana en Galicia, devolviendo el tiempo seco y soleado a toda nuestra comunidad. Una situación que, por el momento, este lunes se mantiene, pero que tal y como informa el pronóstico del tiempo de MeteoGalicia, ya tiene fecha de caducidad por la llegada de un frente atlántico que traerá de nuevo la lluvia a buena parte del territorio gallego desde el martes.

Lunes con tiempo primaveral

Por el momento, este lunes Galicia continuará bajo la influencia del anticiclón, que se irá retirando hacia el este progresivamente. A primera hora se han formado bancos de niebla matinales en zonas del interior, que serán localmente persistentes durante la jornada. En el resto de la comunidad, el día transcurrirá con tiempo seco y estable, y pese a que se formarán nubes de tipo alto, las mismas no impedirán el paso de los rayos del sol.

Las temperaturas mínimas no han experimentado grandes cambios. El Lugo y Ourense los termómetros han descendido hasta los 2 grados, mientras que en ciudades como Pontevedra o Santiago los mercurios han bajado hasta los 4 grados. Unas temperaturas que contrastan con las máximas, creando una oscilación térmica de hasta 21 grados, ya que en la ciudad de las Burgas se espera una temperatura de hasta 23 grados en las horas centrales del día.

Un frente atlántico trae de nuevo la lluvia

En la jornada de este martes el sol todavía predominará en el cielo de Galicia, pero la llegada a última hora de un frente atlántico, provocará que la lluvia vuelva a hacer acto de presencia en nuestra comunidad desde la noche y durante toda la madrugada.

Durante el día las temperaturas mínimas experimentarán un moderando ascenso. Las capitales de provincia más frías serán de nuevo Lugo y Ourense, dónde los termómetros bajarán hasta los 7 grados. En Pontevedra, A Coruña o Vigo se quedarán muy cerca, con 9 grados positivos de mínima. Por contra, las máximas también sufrirán un notable descenso, quedándose en torno a los 15 grados en las siete grandes ciudades gallegas.

Noticias relacionadas y más

Borrasca Joseph, lluvia y tiempo desapacible en Santiago

La llegada de un nuevo frente atlántico obligará a tirar mano del paraguas otra vez / Jesús Prieto

Un miércoles pasado por agua

El miércoles y después del paso del frente atlántico durante la madrugada, quedaremos con aire frío en altura, lo que provocará una jornada pasada por agua con chubascos que serán más intensos y probables en la mitad oeste de la comunidad. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con mínimas que rondarán los 7 grados y máximas de 15 grados en buena parte de Galicia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
  2. Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
  3. Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
  4. Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia
  5. La Xunta tumba el megaproyecto de Altri por falta de conexión eléctrica
  6. Netflix pone fecha para el estreno de una de sus series más esperadas: rodada en Galicia y con tres compostelanos en el elenco
  7. Familias acogedoras: «Los niños te dan más de lo que tú les das»
  8. La Xunta denuncia que el Gobierno le niega el acceso al expediente de la UE sobre la AP-9

El tiempo soleado ya tiene fecha de caducidad en Galicia: un frente atlántico trae de nuevo la lluvia esta semana

El tiempo soleado ya tiene fecha de caducidad en Galicia: un frente atlántico trae de nuevo la lluvia esta semana

Huelga de médicos: «La vocación tiene un límite»

Huelga de médicos: «La vocación tiene un límite»

Muere uno de los heridos en el incendio de una vivienda el jueves en Ferrol

Muere uno de los heridos en el incendio de una vivienda el jueves en Ferrol

Galicia rebaja la temporalidad del empleo público pero casi triplica la tasa fijada por ley

Galicia rebaja la temporalidad del empleo público pero casi triplica la tasa fijada por ley

Explosión inversora en Galicia: los concellos ya aportan 3 de cada 10 euros en obra pública

Explosión inversora en Galicia: los concellos ya aportan 3 de cada 10 euros en obra pública

Rueda reivindica la política “sin personalismos exagerados” en el ecuador de su legislatura y critica una oposición "desnortada"

Rueda reivindica la política “sin personalismos exagerados” en el ecuador de su legislatura y critica una oposición "desnortada"

Así se enfrontan dúas xeracións de regueifeiros en Galicia: mozas contra veteranos

El grupo juvenil vasco GKS reivindica la vandalización del busto de Fraga en el 50º aniversario de los sucesos de Vitoria

El grupo juvenil vasco GKS reivindica la vandalización del busto de Fraga en el 50º aniversario de los sucesos de Vitoria
Tracking Pixel Contents