Muere uno de los heridos en el incendio de una vivienda el jueves en Ferrol

Una de las cuatro personas que resultó herida el pasado jueves después de que se originase un incendio en el interior de una vivienda en barrio ferrolano de Recimil ha fallecido en el Complejo Hospitalario Público de A Coruña, donde permanecía ingresado desde entonces. Fuentes de este centro hospitalario explican a EFE que se trata de un varón de 19 años que ha muerto "por la gravedad de las lesiones".

El varón había sido trasladado al centro sanitario herculino por intoxicación, debida a inhalación de humo, y permanecía ingresado con pronóstico grave en la unidad de quemados del mismo recinto, como detalló el anterior parte médico, facilitado en la mañana del pasado viernes.

Por su parte, la mujer de 24 años remitida al mismo hospital mantiene quemaduras de segundo grado, con una afectación al 5 % de su cuerpo, tanto en manos como en pies, y sigue ingresada con pronóstico grave en la unidad de Quemados.

El menor de tres años herido en el suceso continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica del hospital coruñés con pronóstico reservado y el bombero de 49 años de edad que sufrió la amputación de su pierna, tras quedar atrapado uno de sus pies en la autoescalera del vehículo contraincendios, evoluciona favorablemente en planta.