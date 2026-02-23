Rueda confirma que el expediente de Altri decae sin compensaciones para la empresa

Después de que el pasado viernes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciase que el Gobierno gallego había iniciado el proceso para archivar el proyecto de Altrien el municipio lucense de Palas de Rei, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ratificó este lunes que el expediente está llamado a caer "de forma definitiva", una vez termine la fase de alegaciones. La macroplanta de celulosa se tramitó como un proyecto industrial estratégico para la comunidad, pero es la falta de conexión eléctrica, dependiente del Ejecutivo central, la que hace, en palabras del mandatario gallego, "inviable" su autorización ambiental integrada.

Rueda desmintió, además, por primera vez que la Xunta tenga que darle compensación alguna a la pastera lusa por al no poder seguir adelante el proyecto. De este mismo modo, esgrimió que en el caso de que la empresa consiga, a través de otros medios, "una nueva conexión eléctrica diferente a la que se planteaba", el proyecto estaría obligado a "volver a empezar" como "nuevo expediente".

Y es que precisamente la empresa lusa continúa en búsqueda de vías alternativas que le permitan engancharse a la red y poder impulsar el proyecto de Palas de Rei, según manifestó la propia compañía "en los últimos días".

Así las cosas, preguntado el presidente gallego sobre de por qué su Ejecutivo no ha esperado a que concluyese el análisis de alegaciones del plan estatal de conexiones eléctricas, que bloqueaba la que necesitaba Altri, argumentó que "tenían que tomar algún tipo de decisión".

Críticas al PSOE

Rueda se mostró, una vez más, crítico con el PSOE, recordando que fue el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, quien "anunció en nombre del Gobierno", que posteriormente lo ratificó, que Altri se quedaría sin conexión eléctrica, lo que, a su parecer, ver evidencia "la politización" de este asunto. Además, lamentó que para frenar la pastera se haya dejado "prácticamente a toda la provincia de Lugo" sin conexiones. Esto, explicó, afectaría tanto a la implantación de otras industrias como a una repotenciación de las ya existentes.