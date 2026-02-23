Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autovía A-54Ría Muros-NoiaDa USC a OxfordMarcha en Santiago
instagram

La Xunta lleva a la Audiencia Nacional la "negativa" del Gobierno a informar sobre el proceso europeo por la prórroga de la AP-9

La Autopista del Atlántico tiene más de 26.000 usuarios diarios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes en San Caetano

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes en San Caetano / Cedida

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

La AP-9 está, una vez más, en el centro del debate. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes que su equipo presentará un recurso ante la Audiencia Nacional ante la "negativa" del Gobierno central a darle información sobre al proceso abierto en Bruselas por la prórroga de la Autopista del Atlántico, vía vertebradora de la comunidad.

Esta decisión se produce pocos días después de que la conselleira de Vivenda e Planificación de InfraestruturasMaría Martínez Allegue, confirmase que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había denegado a la Xunta el acceso al expediente de infracción abierto por la Comisión Europea (CE). "Lamentamos que ser así", manifestó el mandatario autonómico.

Rueda incidió, así, en que su Gobierno pidió tener acceso a las alegaciones estatales a este proceso en numerosas ocasiones. La prórroga de esta concesión de esta vía, que cuenta con unos 26.000 usuarios diarios, fue autorizada en su día por un Ejecutivo estatal liderado entonces por el popular José María Aznar y se alarga hasta el año 2040.

Noticias relacionadas y más

Así las cosas, el mandatario autonómico puso de manifiesto que la Comisión Europea ha advertido que España podría ser llevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no adopta medidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
  2. Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
  3. Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
  4. Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia
  5. La Xunta tumba el megaproyecto de Altri por falta de conexión eléctrica
  6. Netflix pone fecha para el estreno de una de sus series más esperadas: rodada en Galicia y con tres compostelanos en el elenco
  7. Familias acogedoras: «Los niños te dan más de lo que tú les das»
  8. La Xunta denuncia que el Gobierno le niega el acceso al expediente de la UE sobre la AP-9

La Xunta lleva a la Audiencia Nacional la "negativa" del Gobierno a informar sobre el proceso europeo por la prórroga de la AP-9

La Xunta lleva a la Audiencia Nacional la "negativa" del Gobierno a informar sobre el proceso europeo por la prórroga de la AP-9

El tiempo soleado ya tiene fecha de caducidad en Galicia: un frente atlántico trae de nuevo la lluvia esta semana

El tiempo soleado ya tiene fecha de caducidad en Galicia: un frente atlántico trae de nuevo la lluvia esta semana

Huelga de médicos: «La vocación tiene un límite»

Huelga de médicos: «La vocación tiene un límite»

Muere uno de los heridos en el incendio de una vivienda el jueves en Ferrol

Muere uno de los heridos en el incendio de una vivienda el jueves en Ferrol

Galicia rebaja la temporalidad del empleo público pero casi triplica la tasa fijada por ley

Galicia rebaja la temporalidad del empleo público pero casi triplica la tasa fijada por ley

Explosión inversora en Galicia: los concellos ya aportan 3 de cada 10 euros en obra pública

Explosión inversora en Galicia: los concellos ya aportan 3 de cada 10 euros en obra pública

Rueda reivindica la política “sin personalismos exagerados” en el ecuador de su legislatura y critica una oposición "desnortada"

Rueda reivindica la política “sin personalismos exagerados” en el ecuador de su legislatura y critica una oposición "desnortada"

Así se enfrontan dúas xeracións de regueifeiros en Galicia: mozas contra veteranos

Tracking Pixel Contents