Aval ambiental al polígono residencial de más de 2.000 viviendas en Pontevedra

El ámbito de San Mauro, en Pontevedra, en el que la Xunta de Galicia prevé construir algo más de 2.000 viviendas, la mayoría de ellas en régimen de protección pública, ya cuenta con el aval ambiental. El informe, emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, establece que no se prevé que se produzcan "efectos adversos significativos" derivados del desarrollo de este polígono residencial.

Sin embargo, los técnicos incluyen diversos condicionantes al proyecto. Así, reclaman ahondar en aspectos como la protección de los bienes de patrimonio cultural, la integración paisajística, la protección de los cauces fluviales, el saneamiento y abastecimiento de agua o estudios sobre el tráfico, la movilidad o el ruido en la zona. En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de esta iniciativa, que está siendo tramitada como proyecto de interés autonómico (PIA) para acortar los plazos.

El ámbito de actuación del PIA es un espacio de más de 20 hectáreas de extensión al sureste de la ciudad de Pontevedra, entre la avenida Conde de Bugallal, la carretera PO-542 y la Ronda Este, quedando excluida una parcela edificada situada en su interior. En esa zona se prevé construir algo más de 2.000 viviendas, de las que más del 80% serán protegidas y el resto -incluida una zona reservada para viviendas unifamiliares- libres.

A mayores, están previstas 2.665 plazas de aparcamiento, de las cuales 655 serán de dominio público y se situarán en los viales y en una área específica en la zona central del ámbito.

Noticias relacionadas

Las zonas verdes públicas se disponen alrededor del regato de Ponte do Couto y en el entorno, a modo de corredor verde, y se establecen también tres reservas de suelo para la dotación de equipamientos públicos.