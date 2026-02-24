Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo parcial en LavacollaCaza en SantiagoProxecto XenomaRosalía de Castro
instagram

Aval ambiental al polígono residencial de más de 2.000 viviendas en Pontevedra

Más del 80% serán protegidas y el resto -incluida una zona reservada para viviendas unifamiliares- libres

Aval ambiental al polígono residencial de más de 2.000 viviendas en Pontevedra

Aval ambiental al polígono residencial de más de 2.000 viviendas en Pontevedra / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

EFE

El ámbito de San Mauro, en Pontevedra, en el que la Xunta de Galicia prevé construir algo más de 2.000 viviendas, la mayoría de ellas en régimen de protección pública, ya cuenta con el aval ambiental. El informe, emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, establece que no se prevé que se produzcan "efectos adversos significativos" derivados del desarrollo de este polígono residencial.

Sin embargo, los técnicos incluyen diversos condicionantes al proyecto. Así, reclaman ahondar en aspectos como la protección de los bienes de patrimonio cultural, la integración paisajística, la protección de los cauces fluviales, el saneamiento y abastecimiento de agua o estudios sobre el tráfico, la movilidad o el ruido en la zona. En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de esta iniciativa, que está siendo tramitada como proyecto de interés autonómico (PIA) para acortar los plazos.

El ámbito de actuación del PIA es un espacio de más de 20 hectáreas de extensión al sureste de la ciudad de Pontevedra, entre la avenida Conde de Bugallal, la carretera PO-542 y la Ronda Este, quedando excluida una parcela edificada situada en su interior. En esa zona se prevé construir algo más de 2.000 viviendas, de las que más del 80% serán protegidas y el resto -incluida una zona reservada para viviendas unifamiliares- libres.

A mayores, están previstas 2.665 plazas de aparcamiento, de las cuales 655 serán de dominio público y se situarán en los viales y en una área específica en la zona central del ámbito.

Noticias relacionadas

Las zonas verdes públicas se disponen alrededor del regato de Ponte do Couto y en el entorno, a modo de corredor verde, y se establecen también tres reservas de suelo para la dotación de equipamientos públicos. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
  2. Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
  3. Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia
  4. La Xunta tumba el megaproyecto de Altri por falta de conexión eléctrica
  5. Netflix pone fecha para el estreno de una de sus series más esperadas: rodada en Galicia y con tres compostelanos en el elenco
  6. El tiempo soleado ya tiene fecha de caducidad en Galicia: un frente atlántico trae de nuevo la lluvia esta semana
  7. Familias acogedoras: «Los niños te dan más de lo que tú les das»
  8. Fin de la temporada de caza y la emergencia cinegética: 'Cazamos más de cien jabalíes en Santiago

Aval ambiental al polígono residencial de más de 2.000 viviendas en Pontevedra

Aval ambiental al polígono residencial de más de 2.000 viviendas en Pontevedra

Los datos de las rías y las lonjas apuntan a una crisis del marisqueo peor que la de 2023

Los datos de las rías y las lonjas apuntan a una crisis del marisqueo peor que la de 2023

Blanco defiende que el Gobierno "no tiene culpa" de que Altri no siga adelante: "La Xunta tampoco aportó ni un solo euro"

Rescatan a una mujer de un balcón en un incendio en Vilagarcía

Rescatan a una mujer de un balcón en un incendio en Vilagarcía

El material escolar pagado en efectivo se podrá desgravar en la Renta: aprobada la ley entre críticas de "chapuza" de la oposición

El material escolar pagado en efectivo se podrá desgravar en la Renta: aprobada la ley entre críticas de "chapuza" de la oposición

Carambola política en Monforte: renuncia la concejala de Igualdad y entra en su lugar el hijo de Tomé

Carambola política en Monforte: renuncia la concejala de Igualdad y entra en su lugar el hijo de Tomé

La Xunta abre este martes el plazo de inscripción para las oposiciones de Educación en Galicia

La Xunta abre este martes el plazo de inscripción para las oposiciones de Educación en Galicia

El busto de Fraga en Vilalba que fue pintado, derribado, disfrazado y robado: "La estatua más perseguida de Galicia"

El busto de Fraga en Vilalba que fue pintado, derribado, disfrazado y robado: "La estatua más perseguida de Galicia"
Tracking Pixel Contents