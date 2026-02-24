Blanco defiende que el Gobierno "no tiene culpa" de que Altri no siga adelante: "La Xunta tampoco aportó ni un solo euro"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se mostró este martes crítico con la gestión industrial de la Xunta, que calificó como "bastante pobre". Cuestionado por la decisión de la Consellería de Economía de archivar el expediente vinculado al proyecto de Altri y los reproches del mandatario autonómico, Alfonso Rueda, al Estado por su falta de apoyo la celulosa que la empresa lusa quería instalar en el municipio lucense de Palas de Rei, defendió que "siempre fue respetuoso" con las solicitudes que formuló la multinacional.

"El Ejecutivo no tiene culpa de que al final no se lleve a cabo, salvo si se pretendía que financiase a fondo perdido una industria que no obedecía a ninguna de las directrices (establecidas por los fondos de recuperación a los que se presentó)", alegó. Blanco añadió, además, que ante un proyecto que "no alcanzo la puntuación necesaria, el Gobierno no podía actuar de otra manera".

Sobre la gestión de la Xunta en este sentido, insistió que en "tampoco aportó ni un solo euro" para que el proyecto saliese adelante. "Durante los últimos años, décadas, diría yo, de lo único que se ha oído hablar a la Xunta en política industrial fue de una única empresa, de Altri, y tratar de culpar a otros de su falta de viabilidad", manifestó el delegado del Gobierno en la comunidad, quien apresuró que Pedro Sánchez "lleva siete años apostando por una política industrial concreta" en la comunidad.

Así las cosas, preguntado también por la denuncia ante la Audiencia Nacional que la Xunta pretende presentar ante la "negativa" del Gobierno central a darle información sobre al proceso abierto en Bruselas por la prórroga de la Autopista del Atlántico, la AP-9, Blanco que entra "dentro de la estrategia de confrontación" del Ejecutivo gallego, pero que "no tiene por qué enturbiar" una relación que, a su parecer, está "siendo leal con la comunidad autónoma".

'Kit digital'

Blanco dio, asimismo, cuenta de los resultados del programa Kit Digital, cuyo objetivo es subvencionar la digitalización de pequeñas y medianas empresas. "En Galicia hablamos de cerca de 210 millones de euros para esta cuestión, lo que equivaldría a la cantidad necesaria para la construcción de siete estaciones intermodales", comparó el delegado del Gobierno en un encuentro con la prensa en la cafetería compostelana Liam Brunch, una de las beneficiarias, acompañado de una de las socias del negocio.

Este programa, que se engloba dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ejecutivo central, cuenta, según las cifras proporcionadas por la institución, con en torno a unos 52.000 receptores en el territorio gallego. "Están ayudando a dar un cambio a la estructura productiva de la comunidad", declaró.