Carambola política en Monforte: renuncia la concejala de Igualdad y entra en su lugar el hijo de Tomé

La concejala del PSdeG Margarita López Rodríguez, responsable del departamento de Mujer e Igualdad en el Ayuntamiento de Monforte (Lugo), renunció en las últimas horas a su acta en la corporación por "circunstancias familiares", una carambola política que abre las puertas del Concello al siguiente en la lista: Miguel Tomé, que es hijo del alcalde.

El propio regidor, José Tomé Roca, fue quien anunció la renuncia de su concejala en el pleno del lunes por la noche. Y aunque se trata de un movimiento político totalmente normal, del que se producen decenas a lo largo de los mandatos en la Galicia municipal, el hecho de que esté Tomé por medio, sea en el área de Igualdad y afecte a su hijo, convierte el caso de Monforte en algo singular y que no pasa desapercibido.

José Tomé ejerce de alcalde de Monforte de Lemos como no adscrito, tras solicitar su baja como militante en el PSdeG a raíz de una denuncia por acoso sexual en el canal interno del partido, una polémica que también le costó su cargo como presidente de la Diputación de Lugo. La crisis del caso Tomé alcanzó su punto de ebullición antes de la Navidad, pero desde el arranque de 2026 la cuestión permanece un tanto anestesiada en la agenda política, a la espera del avance de posibles denuncias o investigaciones. Sin embargo, este giro en Monforte resucita en cierto modo la polémica.

Miguel Tomé, de Unións Agrarias / Cedida

"Motivos personales"

Y eso que sobre el papel se trata de un procedimiento normal. La propia Margarita López explica que se ve “obligada a renunciar al cargo de concejala” por “motivos personales”, después de ejercer como edila del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Monforte de Lemos desde el 17 de julio de 2023.

Margarita López ocupó el décimo puesto en la lista presentada por el PSdeG a las elecciones locales de 2023, una candidatura que encabezaba el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. De hecho, fue la última en conseguir el acta, dado que los socialistas consiguieron la mayoría absoluta con diez ediles.

Ahora, una vez formalizada su renuncia, a quien le correspondería entrar en la corporación local, dado que es el siguiente en la lista, es a Miguel Tomé López, hijo del alcalde y que accedería a la corporación sin apenas rodaje político. Vinculado al sindicalismo como su padre, en su caso a Unións Agrarias, Miguel Tomé ya fue en las listas de Besteiro por Lugo a las elecciones gallegas de 2024.

Eso no impide, sin embargo, que surjan voces en Monforte, dentro y fuera del Concello, que apunten a una estrategia medida para ir preparando una sucesión de los Tomé al 'estilo Baltar' en Ourense, una hipótesis que de arranque parece política de ciencia ficción, teniendo en cuenta que hay unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina (en poco más de un año) y que toda la situación del propio José Tomé con el PSdeG está por resolver.