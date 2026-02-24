Galicia pierde peso en el mercado del turismo pese a sus resultados históricos

Galicia ha cerrado el año 2025 como otro ejercicio histórico para el turismo, con récord de viajeros, de pernoctaciones y de rentabilidad hotelera… Y sin embargo ha perdido peso en el mercado nacional. Obviamente no ha sido por un mal resultado de la actividad en la comunidad gallega, sino porque otras autonomías han tenido un mayor empuje y se han llevado una porción más grande de la tarta, a costa de Galicia.

En 2024, la comunidad gallega había absorbido el 2,7% del mercado nacional del turismo. Era la séptima autonomía, aunque a mucha distancia, de las seis primeras, que encabezaban Canarias (20,1%), Baleares (17,1%), Cataluña (16,9%), Andalucía (15,6%), Valencia (8,4%) y Madrid (7,3%). Ahora, en el cierre de 2025 ha bajado al 2,6% y ocupa la séptima posición con la misma participación que Castilla y León. La comunidad gallega perdió una décima en el reparto del mercado, que fue lo mismo que ha ganado Castilla y León para ponerse ambas en el 2,6%.

Por detrás, otras comunidades se llevan también cada vez más porción de la tarta, como el País Vasco, que pasa del 2% al 2,1%, Aragón (del 1,6% al 1,8%) o Asturias (del 1,1% al 1,3%).

«Galicia ocupa el séptimo lugar en el ranking, representando el 2,6% del total de España. Mejora su posición en el segmento de los albergues, pues ocupa la segunda posición en el ranking estatal en esta modalidad de alojamiento, pero empeora, por ejemplo, en el caso del segmento de turismo rural, ocupando el puesto número trece en orden de importancia», se recoge en el resumen anual que hace la agencia Turismo de Galicia.

Pero los números absolutos de Galicia han sido, de nuevo, de récord. Los viajeros alojados en establecimientos colectivos —al margen de las viviendas de uso turístico, por ejemplo— llegaron a los 7,3 millones, lo que supone un 2,5% de incremento con respecto a 2024. Las pernoctaciones ascendieron a 13,6 millones (un 2,1% más) y los ingresos de los hoteles alcanzaron los 451 millones de euros, lo que significa un incremento del 5%. Esto último ha sido posible porque han subido las tarifas y la rentabilidad superó por primera vez los 38 euros por habitación disponible.

«La cifra de viajeros alojados en los establecimientos colectivos de Galicia alcanza ahora un máximo de la serie histórica con 7,3 millones. Las diferencias con los valores de los últimos dos años son pequeñas, de algunas decenas de miles, y de hecho con una perspectiva más de largo plazo vemos que Galicia acumula tres años consecutivos con volúmenes de viajeros alojados por encima de los 7 millones. Antes de 2023 los volúmenes quedaban siempre por debajo, y antes de la pandemia apenas superaban los cinco millones. En este punto cabe destacar que las comparaciones con los valores anteriores a 2021 no son de todo exactas pues a partir de ese año se incorporan los albergues al cómputo global de viajeros, añadiendo ahora, en 2025, más de un millón», indica la Xunta en su informe.

Las pernoctaciones, como recalca Turismo de Galicia, marcan también un máximo histórico. Nunca antes la comunidad gallega había conseguido acercarse a los 13,6 millones de noches, «cifra que incluso quitando los albergues queda por encima de los valores previos a la pandemia», advierte la Xunta, dado que el nivel de demanda se situaba entre los 10 y 11 millones.