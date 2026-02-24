Galicia pierde peso en el mercado del turismo pese a sus resultados históricos
Las pernoctaciones bajan al 2,6% del total en España y se iguala con Castilla y León
X. A. Taboada
Galicia ha cerrado el año 2025 como otro ejercicio histórico para el turismo, con récord de viajeros, de pernoctaciones y de rentabilidad hotelera… Y sin embargo ha perdido peso en el mercado nacional. Obviamente no ha sido por un mal resultado de la actividad en la comunidad gallega, sino porque otras autonomías han tenido un mayor empuje y se han llevado una porción más grande de la tarta, a costa de Galicia.
En 2024, la comunidad gallega había absorbido el 2,7% del mercado nacional del turismo. Era la séptima autonomía, aunque a mucha distancia, de las seis primeras, que encabezaban Canarias (20,1%), Baleares (17,1%), Cataluña (16,9%), Andalucía (15,6%), Valencia (8,4%) y Madrid (7,3%). Ahora, en el cierre de 2025 ha bajado al 2,6% y ocupa la séptima posición con la misma participación que Castilla y León. La comunidad gallega perdió una décima en el reparto del mercado, que fue lo mismo que ha ganado Castilla y León para ponerse ambas en el 2,6%.
Por detrás, otras comunidades se llevan también cada vez más porción de la tarta, como el País Vasco, que pasa del 2% al 2,1%, Aragón (del 1,6% al 1,8%) o Asturias (del 1,1% al 1,3%).
«Galicia ocupa el séptimo lugar en el ranking, representando el 2,6% del total de España. Mejora su posición en el segmento de los albergues, pues ocupa la segunda posición en el ranking estatal en esta modalidad de alojamiento, pero empeora, por ejemplo, en el caso del segmento de turismo rural, ocupando el puesto número trece en orden de importancia», se recoge en el resumen anual que hace la agencia Turismo de Galicia.
Pero los números absolutos de Galicia han sido, de nuevo, de récord. Los viajeros alojados en establecimientos colectivos —al margen de las viviendas de uso turístico, por ejemplo— llegaron a los 7,3 millones, lo que supone un 2,5% de incremento con respecto a 2024. Las pernoctaciones ascendieron a 13,6 millones (un 2,1% más) y los ingresos de los hoteles alcanzaron los 451 millones de euros, lo que significa un incremento del 5%. Esto último ha sido posible porque han subido las tarifas y la rentabilidad superó por primera vez los 38 euros por habitación disponible.
«La cifra de viajeros alojados en los establecimientos colectivos de Galicia alcanza ahora un máximo de la serie histórica con 7,3 millones. Las diferencias con los valores de los últimos dos años son pequeñas, de algunas decenas de miles, y de hecho con una perspectiva más de largo plazo vemos que Galicia acumula tres años consecutivos con volúmenes de viajeros alojados por encima de los 7 millones. Antes de 2023 los volúmenes quedaban siempre por debajo, y antes de la pandemia apenas superaban los cinco millones. En este punto cabe destacar que las comparaciones con los valores anteriores a 2021 no son de todo exactas pues a partir de ese año se incorporan los albergues al cómputo global de viajeros, añadiendo ahora, en 2025, más de un millón», indica la Xunta en su informe.
Las pernoctaciones, como recalca Turismo de Galicia, marcan también un máximo histórico. Nunca antes la comunidad gallega había conseguido acercarse a los 13,6 millones de noches, «cifra que incluso quitando los albergues queda por encima de los valores previos a la pandemia», advierte la Xunta, dado que el nivel de demanda se situaba entre los 10 y 11 millones.
- Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia
- La Xunta tumba el megaproyecto de Altri por falta de conexión eléctrica
- Netflix pone fecha para el estreno de una de sus series más esperadas: rodada en Galicia y con tres compostelanos en el elenco
- El tiempo soleado ya tiene fecha de caducidad en Galicia: un frente atlántico trae de nuevo la lluvia esta semana
- Familias acogedoras: «Los niños te dan más de lo que tú les das»
- Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte