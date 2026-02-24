El material escolar pagado en efectivo se podrá desgravar en la Renta: aprobada la ley entre críticas de "chapuza" de la oposición

Las familias que pagaron los libros de texto y el material escolar con dinero en metálico podrán desgravarlo en su próxima declaración de la Renta. El Parlamento autonómico aprobó este martes, por vía de urgencia, una ley para que, de manera puntual, los hogares puedan acceder a estas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta excepción se debe a que cuando el Ejecutivo gallego anunció la medida no se advirtió de la obligatoriedad del pago por medios electrónicos.

Entre críticas de "chapuza", el BNG y el PSdeG han votado a favor, mientas que el único diputado de Democracia Ourensana en el hemiciclo ha optado por la abstención. "Es una mala gestión", esgrimió el socialista Aitor Bouza. Una cuestión con la que concordaron los nacionalistas, cuya diputada Noa Presas aprovechó para reivindicar la gratuidad de los libros de texto, al tiempo que definió la medida como "un remiendo legal".

Por su parte, el diputado del PP Alberto Pazos insistió en que esta cuestión se autoriza "de manera excepcional". "Para la oposición no es más que otra ocasión para hacer lo que más le gusta hacer, ruido", censuró.

Las deducciones

Esta medida, impulsada por la Consellería de Educación en colaboración con la de Facenda, está dirigida a las aquellas unidades familiares con rentas anuales per cápita superiores a 10.000 euros y hasta un máximo de 30.000, con hijos matriculados en Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria.

Cada familia podrá desgravar hasta un 15% de un gasto de hasta un máximo de 105 euros por cada hijo. Así, esta deducción se realizará en la declaración de la Renta del año 2026, correspondiente al ejercicio de 2025.