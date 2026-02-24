La Xunta abre este martes el plazo de inscripción para las oposiciones de Educación en Galicia

La Xunta de Galicia abre este martes el plazo de inscripción para las oposiciones de Educación en nuestra comunidad, correspondientes a la oferta de empleo público de este año. La convocatoria aparece publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y regula los procedimientos selectivos de acceso a la docencia en Secundaria, sectores singulares de Formación Profesional (FP) y en el cuerpo de Maestros.

En total, se convocan 1.601 plazas de oposiciones de Educación en Galicia, de las que 1.388 son de libre ingreso (el 87 % del total) y 213 corresponden a promoción interna. La Xunta prevé que este proceso permita cubrir vacantes estructurales y reforzar la estabilidad del profesorado de cara al próximo curso.

Las pruebas de las oposiciones de Educación se celebrarán entre el 20 de junio y el 19 de julio, con el objetivo de que las personas que obtengan plaza puedan incorporarse a su destino el 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027.

Aspirantes realizan un examen en una convocatoria anterior / Xoán Álvarez

La oferta refuerza la atención a la diversidad

Por especialidades, la convocatoria incluye 476 plazas de Primaria, distribuidas en ocho especialidades, y 852 plazas de Secundaria, correspondientes a 29 especialidades diferentes. A estas se suman 60 plazas para profesores de sectores singulares de FP. En el caso de la promoción interna, se ofertan 213 plazas en 29 especialidades.

La oferta de empleo público docente en Galicia refuerza especialmente la atención a la diversidad, con 136 plazas para maestros especialistas en Audición e Linguaxe y Pedagoxía Terapéutica, lo que supone un incremento del 46 % respecto a las oposiciones de 2025. También se potencia el ámbito de las lenguas extranjeras, con 229 plazas para profesores de Inglés (45 más que en la anterior convocatoria) y 54 plazas de Francés (22 más).

Además, la Xunta apuesta por reforzar aquellas especialidades con mayores dificultades para cubrir sustituciones, como Latín, con 35 plazas, o determinadas áreas de Formación Profesional, entre ellas Soldadura, que contará con 14 plazas.