Recatan a una mujer de un balcón en un incendio en Vilagarcía
El humo salía por una ventana, lo que llamó la atención de otro vecino, que también informó al servicio de emergencias
EP
Una mujer refugiada en un balcón por un incendio en una vivienda en la calle San Roque, en Vilagarcía (Pontevedra), ha sido rescatada durante la madrugada de este martes. Según informa el 112 Galicia, los Bomberos de Vilagarcía accedieron mediante una escalera para sacar del balcón a la mujer, quien fue evacuada a un centro hospitalario.
Cerca de las 4,00 horas de las madrugada de este martes, el 112 recibió el aviso por un incendio. El humo salía por una ventana, lo que llamó la atención de otro vecino, que también informó al servicio de emergencias. Por su parte, los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 ya tenían en marcha una dotación para atender a la vecina, que se acogía en el balcón.
El incendio comenzó en un panel eléctrico de un contador y afectó a algún mueble próximo. La vivienda quedó llena de humo.
