Las televisiones autonómicas de Galicia y Asturias ya tienen su primera serie en común

Coworkinaos, así se titula la primera serie coproducida por la Televisión de Galicia (TVG) y la Televisión del Principado de Asturias (TPA).

Una ficción de comedia cargada de retranca y ambientada en el entorno rural asturgallego cuyos rodajes, según ha comunicado la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), comenzaron ayer en Morcín (Asturias) con una visita a los estudios y una presentación del proyecto en la que Montse Besada, jefa de Contenidos de la CSAG, y Lucía Herrera, directora de Antena de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), no solo destacaron la relevancia de esta alianza para el impulso del sector audiovisual gallego y asturiano a abrir nuevas vías de colaboración, sino que también dieron a conocer los primeros detalles de un nuevo proyecto que será grabado tanto en gallego como en asturiano.

¿De qué va la primera serie en común de las televisiones autonómicas de Galicia y Asturias?

La serie, inspirada en la realidad del teletrabajo y el retorno al campo, retratará con humor e ironía la vida cotidiana en un coworking rural a través de seis protagonistas de distintas generaciones y diferentes formas de ver la vida que tendrán que convivir bajo un mismo techo durante sus horas laborales, lo que dará lugar a situaciones de tensión y diversión a partes iguales.

Presentación de la serie de comedia ‘Coworkinaos’. / CSAG

¿Quiénes participan en 'Coworkinaos'?

Así, los gallegos Anxo Branco, Elena Seijo y Esther Estévez y los asturianos Eduardo Antuña, Félix Corcuera y María Cotiello formarán una peculiar ‘familia’ improvisada en la que el ego y las expectativas de los protagonistas darán lugar a situaciones más que reconocibles para más de uno.