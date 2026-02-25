El caso de la gallega Matilde Muñoz en Indonesia termina con 18 años de prisión para cada uno de sus asesinos

El caso de la gallega Matilde Muñoz, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado a finales del pasado agosto en la turística isla indonesia de Lombok tras dos meses desaparecida, concluyó este miércoles con una sentencia de 18 años de cárcel para dos hombres por su asesinato premeditado, según informa EFE.

El juez, Kelik Trimargo, consideró en la lectura de la sentencia que el crimen había quedado "probado" y que los condenados, un empleado y un extrabajador del hotel en el que se alojaba la mujer, afincada en Mallorca, actuaron "conscientemente". Muñoz, de entonces 72 años y cuya autopsia determinó que murió por asfixia, fue asesinada la madrugada del 2 de julio de 2025 en su habitación del hotel Bumi Aditya de Lombok, donde acostumbraba a pasar largas temporadas.

Los hechos

Matilde Muñoz llegó a la isla en junio y tenía reservada hasta el 20 de julio una habitación en el hotel Bumi Aditya. La primera alerta sobre su desaparición la dio su amiga Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Gerona). Su denuncia indicaba que la septuagenaria no contestaba ni recibía mensajes y que la desaparición no fue "voluntaria", sumándose a esta las interpuestas por su sobrino, Ignacio Vilariño, el 31 de julio y el 11 de agosto en un juzgado de la localidad madrileña Alcalá de Henares.

La Policía indonesia comenzó a investigar la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, tras recibir una notificación por parte de la Policía Nacional de España y después de que la Embajada española en el archipiélago solicitara ayuda para su búsqueda. Pocos días después, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió el 18 de agosto una notificación amarilla, es decir, una alerta mundial para ayudar a su localización, sobre la gallega.

Los dos condenados por el asesinato de Matilde Muñoz / Iwan Suryaefedi | Efe

No fue hasta el día 30 de ese mismo mes cuando la Policía de Lombok halló el cadáver de Muñoz en una playa de Senggigi, tras aumentar la presión sus allegados, quienes dirigieron sus sospechas hacia el hotel donde se alojaba. La comisaría de Lombok Occidental, encargada de la investigación, al día siguiente que dos hombres de 34 y 30 años habían sido detenidos por el supuesto "homicidio premeditado" de Muñoz y "robo con violencia".

La autopsia de Muñoz, cuyos resultados fueron divulgados el 18 de septiembre, determinó que murió por asfixia y reveló signos de traumatismo en la cabeza, en el cuello y en el pecho. Según los testimonios de los condenados, que robaron 3 millones de rupias, lo que equivaldría a unos 155 euros a Muñoz, el cadáver fue trasladado primero desde su bungaló al cuarto del generador del hotel, donde permaneció unos días, para ser trasladado después a otras partes del establecimiento y, finalmente, el 24 de agosto, a la cercana playa.

La sentencia

El jucio dio comienzo el pasado 17 de diciembre en el tribunal de Mataram, en Lombok. Los condenados, Suhaeli -conocido como "Eli"- y Heri Ridwan -"Geri"-, testificaron durante el proceso, admitiendo haber entrado a robar a la española la madrugada del 2 de julio en su habitación y haberla matado tras entrar en "shock" cuando despertó la mujer, si bien negaron premeditación.

La Fiscalía pidió a comienzos de febrero 18 años de prisión para cada uno, considerando como agravantes que sus acciones causaron sufrimiento a la víctima antes de morir. Si bien la Policía y la Fiscalía limitaron la acusación a los dos hombres condenados hoy, la familia de Muñoz denunció en varias ocasiones aparentes incongruencias en los testimonios de otros empleados del hotel.

La investigación no aclaró varios detalles, entre ellos un mensaje que personal del hotel recibió supuestamente del móvil de Muñoz el 6 de julio, comunicando que estaba en Laos, cuando ya había fallecido; por qué desde el hotel no se interpuso una denuncia por desaparición, como pedía el entorno de la española; o si era cierto que el establecimiento carecía de cámaras de vigilancia desde 2008.

La familia, "satisfecha" con la condena

Ignacio Vilariño, sobrino de Muñoz, comunicó a EFE que su familia está "satisfecha" con la condena, aunque hubiera deseado la cadena perpetua e incluso la pena capital. No obstante, apuntó, "teniendo en cuenta lo que son 18 años en una cárcel de Indonesia, sin dinero", que la familia está "algo contenta en ese sentido".

Noticias relacionadas

"En Indonesia, 18 años son muchos. Es una muerte en vida prácticamente, así que dentro de lo malo, nos sujetamos un poquito a eso", alegó.