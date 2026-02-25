Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre LavacollaPruebas bomberosCSC FontiñasCésar Rúa Martínez
instagram

METEO

El tiempo en Galicia da 'una cal y otra de arena': un nuevo frente ya se asoma por el Atlántico

Tras una jornada de miércoles pasada por agua, el sol volverá a brillar en nuestra comunidad este jueves

El viernes tendremos que volver a echar mano del paraguas

Una pareja de jóvenes durante un día lluvia en la praza do Obradoiro, en Santiago

Una pareja de jóvenes durante un día lluvia en la praza do Obradoiro, en Santiago / Antonio Hernández

David Suárez

Santiago de Compostela

Parece que el tiempo en Galicia empieza a cambiar su tendencia. Después de un inicio de año marcado por la constante llegada de borrascas atlánticas, desde el pasado fin de semana las altas presiones han cogido fuerza en nuestra comunidad y por fin hemos podido disfrutar de algunas jornadas soleadas.

Una situación anticiclónica que este miércoles ha hecho un pequeño paréntesis por la llegada durante la madrugada de un frente atlántico, que está dejando chubascos intensos desde primera hora en las provincias de A Coruña y Pontevedra, pero que tal y como adelanta el pronóstico de MeteoGalicia, irán remitiendo con el paso de las horas.

Mañana regresa el sol

Este jueves Galicia volverá a disfrutar del sol. Tras una jornada de miércoles pasada por agua, los cielos irán quedando despejados progresivamente en todo nuestro territorio y volveremos a disfrutar de un día plenamente primaveral. Con temperaturas que rondarán los 20 grados en todas las capitales de provincia, el anticiclón se volverá a imponer durante la jornada a la espera de un nuevo frente que llegará hacia el final del día.

Dos mujeres disfrutan del tiempo soleado esta semana en un parque de Santiago

Dos mujeres disfrutan del tiempo soleado esta semana en un parque de Santiago / Antonio Hernández

El viernes vuelve a llover

Tras un jueves en el que las temperaturas invitarán a realizar actividades al aire libre, el tiempo en Galicia seguirá dando 'una de cal y otra de arena'. Una expresión que se ajusta mucho con la previsión que el servicio de meteorología gallego da para este viernes, ya que, la entrada de otro sistema frontal durante la madrugada volverá a cubrir los cielos gallegos y dejará precipitaciones en forma de lluvia en buena parte de nuestra geografía.

Noticias relacionadas y más

Un grupo de estudiantes se protegen con sus paraguas en un día de lluvia en Santiago

Un grupo de estudiantes se protegen con sus paraguas en un día de lluvia en Santiago / Antonio Hernández

En cuanto a las temperaturas, las mínimas continuarán sin cambios, descendiendo hasta los 4 grados en Lugo o hasta los 6 en localidades como Ourense o Santiago. Por contra, las máximas sí experimentarán un moderado descenso, quedándose en torno a los 14 grados en las siete grandes ciudades gallegas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
  2. Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
  3. Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia
  4. La Xunta tumba el megaproyecto de Altri por falta de conexión eléctrica
  5. Fin de la temporada de caza y la emergencia cinegética: 'Cazamos más de cien jabalíes en Santiago
  6. El tiempo soleado ya tiene fecha de caducidad en Galicia: un frente atlántico trae de nuevo la lluvia esta semana
  7. Familias acogedoras: «Los niños te dan más de lo que tú les das»
  8. La Xunta denuncia que el Gobierno le niega el acceso al expediente de la UE sobre la AP-9

El tiempo en Galicia da 'una cal y otra de arena': un nuevo frente ya se asoma por el Atlántico

El tiempo en Galicia da 'una cal y otra de arena': un nuevo frente ya se asoma por el Atlántico

Galicia será destino de "buena parte" de los 10 millones de viajes previstos para ver el eclipse del 12 de agosto: el Gobierno prepara su estrategia de seguridad

Galicia será destino de "buena parte" de los 10 millones de viajes previstos para ver el eclipse del 12 de agosto: el Gobierno prepara su estrategia de seguridad

El PPdeG inaugura un busto de Fraga en la sede de su grupo en el Parlamento

El PPdeG inaugura un busto de Fraga en la sede de su grupo en el Parlamento

El caso de la gallega Matilde Muñoz en Indonesia termina con 18 años de prisión para cada uno de sus asesinos

El caso de la gallega Matilde Muñoz en Indonesia termina con 18 años de prisión para cada uno de sus asesinos

La Xunta se emplea a fondo en las sanciones a las empresas por infracciones de consumo: 16 millones de euros en 2025

Próximo «baile de sillas» en la administración gallega: hasta 6.000 afectados al converger un concurso de traslados y dos procesos de estabilización

Próximo «baile de sillas» en la administración gallega: hasta 6.000 afectados al converger un concurso de traslados y dos procesos de estabilización

Un filtro físico para participar en la lucha contra las llamas: «Si estás un poco en forma, es bastante asequible»

Las televisiones autonómicas de Galicia y Asturias ya tienen su primera serie en común

Las televisiones autonómicas de Galicia y Asturias ya tienen su primera serie en común
Tracking Pixel Contents