El tiempo en Galicia da 'una cal y otra de arena': un nuevo frente ya se asoma por el Atlántico

Parece que el tiempo en Galicia empieza a cambiar su tendencia. Después de un inicio de año marcado por la constante llegada de borrascas atlánticas, desde el pasado fin de semana las altas presiones han cogido fuerza en nuestra comunidad y por fin hemos podido disfrutar de algunas jornadas soleadas.

Una situación anticiclónica que este miércoles ha hecho un pequeño paréntesis por la llegada durante la madrugada de un frente atlántico, que está dejando chubascos intensos desde primera hora en las provincias de A Coruña y Pontevedra, pero que tal y como adelanta el pronóstico de MeteoGalicia, irán remitiendo con el paso de las horas.

Mañana regresa el sol

Este jueves Galicia volverá a disfrutar del sol. Tras una jornada de miércoles pasada por agua, los cielos irán quedando despejados progresivamente en todo nuestro territorio y volveremos a disfrutar de un día plenamente primaveral. Con temperaturas que rondarán los 20 grados en todas las capitales de provincia, el anticiclón se volverá a imponer durante la jornada a la espera de un nuevo frente que llegará hacia el final del día.

Dos mujeres disfrutan del tiempo soleado esta semana en un parque de Santiago / Antonio Hernández

El viernes vuelve a llover

Tras un jueves en el que las temperaturas invitarán a realizar actividades al aire libre, el tiempo en Galicia seguirá dando 'una de cal y otra de arena'. Una expresión que se ajusta mucho con la previsión que el servicio de meteorología gallego da para este viernes, ya que, la entrada de otro sistema frontal durante la madrugada volverá a cubrir los cielos gallegos y dejará precipitaciones en forma de lluvia en buena parte de nuestra geografía.

Un grupo de estudiantes se protegen con sus paraguas en un día de lluvia en Santiago / Antonio Hernández

En cuanto a las temperaturas, las mínimas continuarán sin cambios, descendiendo hasta los 4 grados en Lugo o hasta los 6 en localidades como Ourense o Santiago. Por contra, las máximas sí experimentarán un moderado descenso, quedándose en torno a los 14 grados en las siete grandes ciudades gallegas.