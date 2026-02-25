METEO
El tiempo en Galicia da 'una cal y otra de arena': un nuevo frente ya se asoma por el Atlántico
Tras una jornada de miércoles pasada por agua, el sol volverá a brillar en nuestra comunidad este jueves
El viernes tendremos que volver a echar mano del paraguas
Parece que el tiempo en Galicia empieza a cambiar su tendencia. Después de un inicio de año marcado por la constante llegada de borrascas atlánticas, desde el pasado fin de semana las altas presiones han cogido fuerza en nuestra comunidad y por fin hemos podido disfrutar de algunas jornadas soleadas.
Una situación anticiclónica que este miércoles ha hecho un pequeño paréntesis por la llegada durante la madrugada de un frente atlántico, que está dejando chubascos intensos desde primera hora en las provincias de A Coruña y Pontevedra, pero que tal y como adelanta el pronóstico de MeteoGalicia, irán remitiendo con el paso de las horas.
Mañana regresa el sol
Este jueves Galicia volverá a disfrutar del sol. Tras una jornada de miércoles pasada por agua, los cielos irán quedando despejados progresivamente en todo nuestro territorio y volveremos a disfrutar de un día plenamente primaveral. Con temperaturas que rondarán los 20 grados en todas las capitales de provincia, el anticiclón se volverá a imponer durante la jornada a la espera de un nuevo frente que llegará hacia el final del día.
El viernes vuelve a llover
Tras un jueves en el que las temperaturas invitarán a realizar actividades al aire libre, el tiempo en Galicia seguirá dando 'una de cal y otra de arena'. Una expresión que se ajusta mucho con la previsión que el servicio de meteorología gallego da para este viernes, ya que, la entrada de otro sistema frontal durante la madrugada volverá a cubrir los cielos gallegos y dejará precipitaciones en forma de lluvia en buena parte de nuestra geografía.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas continuarán sin cambios, descendiendo hasta los 4 grados en Lugo o hasta los 6 en localidades como Ourense o Santiago. Por contra, las máximas sí experimentarán un moderado descenso, quedándose en torno a los 14 grados en las siete grandes ciudades gallegas.
- Adiós a la lluvia: Galicia se prepara para dejar en casa los paraguas y pone fecha a la vuelta del sol
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- Así son las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes de Galicia
- La Xunta tumba el megaproyecto de Altri por falta de conexión eléctrica
- Fin de la temporada de caza y la emergencia cinegética: 'Cazamos más de cien jabalíes en Santiago
- El tiempo soleado ya tiene fecha de caducidad en Galicia: un frente atlántico trae de nuevo la lluvia esta semana
- Familias acogedoras: «Los niños te dan más de lo que tú les das»
- La Xunta denuncia que el Gobierno le niega el acceso al expediente de la UE sobre la AP-9