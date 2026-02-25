Galicia será destino de "buena parte" de los 10 millones de viajes previstos para ver el eclipse del 12 de agosto: el Gobierno prepara su estrategia de seguridad

En la tarde del 12 de agosto España vivirá un fenómeno astronómico extraordinario. Galicia será uno de los puntos del mapa desde donde mejor se pueda observar el eclipse total de sol. Es por ello, que la autoridades se preparan ya para que este acontecimiento, que prevé millones de desplazamientos en todo el Estado y que ya ha agotado las plazas hoteleras en algunos puntos de la comunidad trascurra con la mayor seguridad posible.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, explicó este miércoles que la Administración trabaja para que la comunidad "viva el momento histórico del eclipse sin sobresaltos, con todas las garantías para la población y el territorio”. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), un 56,3% del mapa gallego podrá ver el eclipse total, un porcentaje que supera el 98% en la provincia de Lugo, pero que apenas llegará al 9,5% en la de Pontevedra.

Antes de una reunión con organismos de la Administración General del Estado y con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Blanco detalló que el objetivo del encuentro es para "coordinar" y prepararse para el acontecimiento, en el que Galicia va a ser "uno de los mejores sitios para poder apreciarlo". Para eso, apuntó, el Gobierno trabaja desde junio del año pasado, con actividad sobre "seguridad marítima, seguridad pública y salud".

El eclipse total solar está previsto en torno a las 20:30 horas, por lo que se acercará al ocaso en una fecha en la que también son habituales las perseidas, unas estrellas fugaces nocturnas que también funcionan como un reclamo. Entre los 10 millones de desplazamientos, "buena parte" en Galicia, donde también está programada la llegada de cinco cruceros.

Blanco avanzó, además, que próximamente habrá otra reunión de coordinación con los grandes municipios, la Federación Gallega de Municipios y Provincias, las cuatro diputaciones y la Xunta. A nivel local, habrá también se realizarán juntas de seguridad en los municipios que sean puntos de observación importantes.