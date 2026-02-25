La Xunta invierte 90,2 millones de euros en atención primaria entre 2022 y 2025 para mejorar la salud de los gallegos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado de la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López, detalló este miércoles el esfuerzo realizado por la Xunta en los últimos cuatro años para reforzar la atención primaria. Entre 2022 y 2025, se han invertido 90,2 millones de euros en equipamiento y tecnología, con el objetivo de aumentar la capacidad resolutiva de los centros de salud, mejorar la calidad y seguridad asistencial y reducir demoras y desplazamientos, sobre todo en el ámbito rural.

Gómez Caamaño destacó el seguimiento más preciso y personalizado de pacientes con diabetes, gracias a una inversión de 31,6 millones en más de 455.700 sensores de glucosa y alrededor de 19.500 kits para bombas de insulina. Además, la asistencia domiciliaria se ha reforzado con 530 sistemas móviles para pruebas como electrocardiogramas y espirometrías, así como 580 analizadores sanguíneos portátiles que permiten obtener resultados inmediatos.

Tecnología y digitalización

En el área de radiodiagnóstico, se han creado nuevas salas de rayos en Rianxo, Pontedeume y Ortigueira, renovado otras 26 y puesto en marcha una unidad móvil en Santiago, con un inversión global de 3,2 millones de euros. Además, se han incorporado 299 ecógrafos portátiles, más de 1.000 holters, retinógrafos y desfibriladores con ECG integrado. La transformación digital de la atención primaria también ha sido clave, con 20,8 millones financiados por la Unión Europea para actualizar la historia clínica electrónica IANUS 5, desarrollar aplicaciones para diabetes y ampliar el uso de inteligencia artificial como apoyo al diagnóstico.

Para 2026, la Xunta destinará cerca de 12 millones de euros a mejoras en eficiencia energética, climatización, humanización de la asistencia, impulso de la salud comunitaria y refuerzo de la capacidad diagnóstica en infecciones de transmisión sexual.

El conselleiro también destacó la incorporación de nuevas categorías profesionales, incluyendo 45 nutricionistas, 70 enfermeras de equipos de soporte de atención domiciliaria y 28 psicólogos clínicos de atención primaria. Asimismo, se han habilitado 178 plazas de medicina de familia y 60 de pediatría mediante concursos de méritos.

Gómez Caamaño concluyó que la Xunta ha creado dos grupos de trabajo para presentar antes del verano una propuesta de reforma de la atención primaria, reforzando la estructura de gestión en las áreas sanitarias y el papel de las jefaturas de servicio de los centros de salud, consolidando así la atención primaria como una prioridad estratégica del Gobierno gallego.